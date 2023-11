Dubaj, Emiraty Arabskie

od €390,481

Projekt 3 budynków mieszkalnych nad morzem, wśród białych piaszczystych plaż. Ponad 60% terytorium kompleksu to tereny zielone, a ścieżki rowerowe i joggingowe - 8,4 km. Projekt oferuje szeroką gamę nieruchomości: eleganckie apartamenty i penthouse z 1-4 sypialniami, willami, rezydencjami. Wyposażenie i wyposażenie w domu Więcej informacji na temat udogodnień: przestronne tereny zielone, miejsca na dachu z tarasem, centrum fitness, ścieżki rowerowe i do joggingu, basen bez krawędzi, basen dla dzieci, płytki basen z leżakami i kabinami, salony, place zabaw dla dzieci, boiska sportowe, bezpieczna i zamknięta społeczność. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks znajduje się w centrum rozwiniętego obszaru MBR City, District One. Dotarcie do ważnych obszarów emiratu zajmie nie więcej niż 30 minut. Dojazd do hotelu Meydan zajmuje 5 minut, 12-20 minut do hotelu Burj Al Arab, centrum handlu światowego w Dubaju, parku Safa i międzynarodowego lotniska w Dubaju.