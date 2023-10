Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE

Sharjah, Emiraty Arabskie

od €502,173

179–238 m² 2

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Arim in Hayyan — nowy kompleks mieszkaniowy od Alef Group, jednego z największych deweloperów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wiodącej firmy deweloperskiej w emiracie Sharjah. Dzielnica Arim zostanie oddana do użytku w trzech różnych etapach i obejmie łącznie 727 willi, a pierwszy etap kompleksu Arim składa się z 268 willi. Wyjątkowo stworzony naturalny kompleks obejmuje luksusowe wille w Sharjah z 4 i 5 sypialniami, a także rezydencje z 6 sypialniami na sprzedaż o powierzchni od 3282 do 9404 metrów kwadratowych. stopy. Nieruchomość w kompleksie Arim ma dodatkowe cechy konstrukcyjne i wykończenia zarówno dla przestrzeni wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kuchnie we wszystkich domach będą wyposażone we wbudowane urządzenia gospodarstwa domowego, designerskie miksery, wbudowane zlewozmywaki kuchenne i akcesoria wysokiej jakości międzynarodowych marek. Infrastruktura: Kompleks mieszkaniowy Arim znajduje się w miejscowości Hayyan, która jest uważana za zielone serce emiratu Sharjah. Ta strategiczna lokalizacja zapewnia mieszkańcom Arim Villas łatwy dostęp do różnych atrakcji w okolicy, w tym o powierzchni 50 000 metrów kwadratowych. ft. niebieska laguna o nazwie Jeziora, 80 000 metrów kwadratowych. stopy ziemi pod ogrody organiczne i 1 000 000 metrów kwadratowych. ft. Central Park. Teren sportowy obejmie place zabaw dla piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki i tenisa wiosłowego, a także siatkę do krykieta o powierzchni 100 000 metrów kwadratowych. ft. Ponadto miłośnicy sportu polubią 4-milowe trasy biegowe i rowerowe. Całkowita powierzchnia kompleksu « Hayyan » wyniesie 8,7 miliona metrów kwadratowych. ft. W zielonej dzielnicy będzie publiczne centrum handlowe, przedszkole, meczet, restauracje, sklepy detaliczne, plac zabaw, parki kieszonkowe i publiczny dom klubowy z widokiem na lagunę. Kompleks Arim w Haiyan znajduje się w regionie Barashi, w pobliżu Emirates Road, która jest łatwo dostępna dla Emiratu Dubajskiego. Lokalizacja: 08 minut - Park Narodowy Sharjah; 10 minut - centrum handlowe 06, Sharjah; 10 minut - Meczet Sharjah; 15 minut - kampus uniwersytecki; 10 minut - międzynarodowe lotnisko Sharjah; 20 minut - Muzeum Cywilizacji Islamskiej Sharjah; 15 minut - Sharjah Industrial Zone; 20 minut - międzynarodowe lotnisko w Dubaju. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!