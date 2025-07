Kompleks mieszkalny New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE

Aria Heights by Seven Tides to nowoczesna 16-piętrowa wieża w sercu jednego z najbardziej popularnych obszarów w Dubaju - JVC (Jumeirah Village Circle). Projekt obejmuje 169 luksusowych rezydencji, oferujących różne układy, od przytulnych studio do przestronnych apartamentów z trzema sypialniami. Każdy apartament w Aria Heights jest zaprojektowany z uwzględnieniem współczesnych trendów i wyposażony w wysokiej jakości materiały, tworząc wyjątkową atmosferę przytulności i elegancji.

Przestronne apartamenty z wysokimi sufitami i okna sufitowe oferują niewiarygodne widoki na miasto i dają maksymalne światło i powietrze, co każda jednostka mieszkalna niezwykłe. Układy Open- plan pozwalają na tworzenie funkcjonalnych i wygodnych przestrzeni życiowych, gdzie każdy element wnętrza jest przemyślany do ostatniego szczegółu. Tylko najbardziej wysokiej jakości materiały wykończeniowe są używane w apartamentach, co sprawia, że są jeszcze bardziej atrakcyjne i trwałe.

Aria Heights to nie tylko kompleks mieszkalny, ale idealne miejsce do życia w Dubaju. Doskonała lokalizacja w JVC oznacza, że wszystkie ważne obiekty, takie jak sklepy, restauracje, szkoły i placówki opieki zdrowotnej, znajdują się w odległości spaceru. Ponadto projekt zapewnia swoim mieszkańcom wszystko, co niezbędne do komfortowego życia: od dużych basenów po dobrze wyposażone siłownie i przytulne salony.

Ułatwienia:

duży basen i basen dla dzieci

w pełni wyposażona siłownia

odkryty salon

sklep i restauracje na parterze

Zakończenie - IV kwartał 2026 r.

Plan płatności

60% podczas budowy (2 lata), 40% w 1 roku po ukończeniu budowy

Cechy mieszkania

Bez mebli, tylko wykończenie

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy JVC, w pobliżu szkół, restauracji i parków.