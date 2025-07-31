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Kompleks mieszkalny Sobha Crest Grande

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$393,550
;
7
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ID: 1895
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.03.2023

Lokalizacja

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  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Przeniesienie
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Najlepsze plany płatności / Bezpośredni widok na wodę / Inteligentny dom / Najlepsza lokalizacja
Luksusowy apartament z 1 sypialnią o powierzchni 69 metrów kwadratowych. m w Hartland z bujnymi zielonymi przestrzeniami, światowej klasy udogodnieniami i wieloma apetycznymi restauracjami, centrami handlowymi i miejscami rozrywki.

wynajem w marcu 2025 r. w pełni umeblowany, gotowy do zamieszkania.

Daty płatności:

    Początkowe napięcie:

                                                                       129582,46 USD dla właściciela

                                                              dwadzieścia% - 75419,18 USD dla dewelopera

                                        29.03.2025 - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera

6 miesięcy od daty zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera
12 miesięcy od daty zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera
18 miesięcy od daty zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera
24 miesiące od zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera


dodatkowe płatności: DLD - 4%

                                        Komisja - 2%

                                Usługa - 548 USD

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Jedzenie i picie

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Kompleks mieszkalny Sobha Crest Grande
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od
$393,550
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
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Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.0
303,836
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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