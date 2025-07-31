Kompleks mieszkalny Sobha Crest Grande

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Luksusowy apartament z 1 sypialnią o powierzchni 69 metrów kwadratowych. m w Hartland z bujnymi zielonymi przestrzeniami, światowej klasy udogodnieniami i wieloma apetycznymi restauracjami, centrami handlowymi i miejscami rozrywki.
wynajem w marcu 2025 r. w pełni umeblowany, gotowy do zamieszkania.
Daty płatności:
Początkowe napięcie:
129582,46 USD dla właściciela
dwadzieścia% - 75419,18 USD dla dewelopera
29.03.2025 - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera
6 miesięcy od daty zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera
12 miesięcy od daty zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera
18 miesięcy od daty zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera
24 miesiące od zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera
dodatkowe płatności: DLD - 4%
Komisja - 2%
Usługa - 548 USD