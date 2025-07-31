Kompleks mieszkalny Sobha Crest Grande

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Luksusowy apartament z 1 sypialnią o powierzchni 69 metrów kwadratowych. m w Hartland z bujnymi zielonymi przestrzeniami, światowej klasy udogodnieniami i wieloma apetycznymi restauracjami, centrami handlowymi i miejscami rozrywki.

wynajem w marcu 2025 r. w pełni umeblowany, gotowy do zamieszkania.

Daty płatności:

Początkowe napięcie:

129582,46 USD dla właściciela

dwadzieścia% - 75419,18 USD dla dewelopera

29.03.2025 - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera

6 miesięcy od daty zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera

12 miesięcy od daty zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera

18 miesięcy od daty zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera

24 miesiące od zakończenia - 10% - 37709,59 USD dla dewelopera



dodatkowe płatności: DLD - 4%

Komisja - 2%

Usługa - 548 USD