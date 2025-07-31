Mieszkanie w nowym budynku DOLCE VITA

Lokalizacja - Arjan
Zakończenie budowy - II 2026
Dolce Vita jest zaprojektowany w stylu uroczej architektury Europy, jest wysoki wzrost hotel + rezydencja z wielu udogodnień z nagrodzonym deweloperem butiku Vincitore Group. Projekt posiada architekturę wiktoriańską i znajduje się w prestiżowej dzielnicy Arjan. Budynek ma 16 pięter z ekskluzywnymi studio, klasyczne i premium 1 pokojowe apartamenty i luksusowe 2 pokojowe apartamenty.
Rezydencje wyróżniają się przestronnym układem, wysokimi sufitami, materiałami premium i luksusowymi wykończeniami, które tworzą harmonijne połączenie wielkości i funkcjonalności.
Dostępność:
Cudowny Ogród - 5 min
Mall of the Emirates - 5 min
Global Village - 10 min
Burj Khalifa - 10 minut
Kompleks posiada szereg udogodnień luksusowych dostępnych dla mieszkańców:
Kompleks obejmuje:
Studio - od 35,3 m2 - od 603,000 AED (165,000 dolarów)
1 Łóżko - od 63,6 m2 - od 995,000 AED ($271,000)
1 Bed Premium - od 71,5 m2 - od 1 225 000 AED (334 000 dolarów)
2 Łóżko - od - 86.2 m2 - od 1 425 000 AED (339 000 dolarów)
Projekt ma kilka planów płatności do wyboru przy zakupie mieszkań, z których każdy ma niezaprzeczalne zalety:
Bonus: roczny dochód gwarantowany 8% przez 3 lata na etapie budowy!!!
Gwarantowany dochód zaczyna się 22 dni po 100% płatności!
II. Utrzymanie do zakończenia projektu
30% + 4% DLD (podatek) - pierwsza rata
30% po 5 miesiącach
30% w ciągu 10 miesięcy
10% w momencie realizacji projektu
Bonus: gwarantowany dochód w wysokości 8%, rozpoczyna się po realizacji projektu + klient jest zwolniony z opłaty za usługę (opłata za usługę za kompleks) przez 3 lata.
20% + 4% DLD (podatek) - pierwsza rata
1% - miesięcznie przez 36 miesięcy
5% w ciągu 5 miesięcy
5% w ciągu 10 miesięcy
5% po 15 miesiącach
5% w momencie realizacji projektu
1% miesięcznie 24 miesiące po zakończeniu budowy
20% + 4% DLD (podatek) - pierwsza rata
10% po 6 miesiącach
10% po 12 miesiącach
10% po 18 miesiącach
50% w momencie realizacji projektu