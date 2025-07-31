Mieszkanie w nowym budynku DOLCE VITA

Lokalizacja - Arjan

Zakończenie budowy - II 2026

Dolce Vita jest zaprojektowany w stylu uroczej architektury Europy, jest wysoki wzrost hotel + rezydencja z wielu udogodnień z nagrodzonym deweloperem butiku Vincitore Group. Projekt posiada architekturę wiktoriańską i znajduje się w prestiżowej dzielnicy Arjan. Budynek ma 16 pięter z ekskluzywnymi studio, klasyczne i premium 1 pokojowe apartamenty i luksusowe 2 pokojowe apartamenty.

Rezydencje wyróżniają się przestronnym układem, wysokimi sufitami, materiałami premium i luksusowymi wykończeniami, które tworzą harmonijne połączenie wielkości i funkcjonalności.

Dostępność:

Cudowny Ogród - 5 min

Mall of the Emirates - 5 min

Global Village - 10 min

Burj Khalifa - 10 minut

Kompleks posiada szereg udogodnień luksusowych dostępnych dla mieszkańców:

basen

Bieżnie

Butyki i sklepy

Plac zabaw dla dzieci

Basen dla dzieci

Sauna i jacuzzi

Zielone przestrzenie

Strefa grillowania

Pokój gier

Basen Infiniti

Studio jogi

Kawiarnie i restauracje

Kino

Usługi konsjerża

Ochrona i nadzór wideo

miejsce parkingowe

Park

Pole golfowe.

Ogród

kalyan

Kompleks obejmuje:

Studio - od 35,3 m2 - od 603,000 AED (165,000 dolarów)

1 Łóżko - od 63,6 m2 - od 995,000 AED ($271,000)

1 Bed Premium - od 71,5 m2 - od 1 225 000 AED (334 000 dolarów)

2 Łóżko - od - 86.2 m2 - od 1 425 000 AED (339 000 dolarów)

Projekt ma kilka planów płatności do wyboru przy zakupie mieszkań, z których każdy ma niezaprzeczalne zalety:

Płatność 100% + 4% DLD (podatek)

Bonus: roczny dochód gwarantowany 8% przez 3 lata na etapie budowy!!!

Gwarantowany dochód zaczyna się 22 dni po 100% płatności!

II. Utrzymanie do zakończenia projektu

30% + 4% DLD (podatek) - pierwsza rata

30% po 5 miesiącach

30% w ciągu 10 miesięcy

10% w momencie realizacji projektu

Bonus: gwarantowany dochód w wysokości 8%, rozpoczyna się po realizacji projektu + klient jest zwolniony z opłaty za usługę (opłata za usługę za kompleks) przez 3 lata.

Zagospodarowanie na 5 lat (2 lata po dostawie)

20% + 4% DLD (podatek) - pierwsza rata

1% - miesięcznie przez 36 miesięcy

5% w ciągu 5 miesięcy

5% w ciągu 10 miesięcy

5% po 15 miesiącach

5% w momencie realizacji projektu

1% miesięcznie 24 miesiące po zakończeniu budowy

Standardowy (lojalny) plan płatności

20% + 4% DLD (podatek) - pierwsza rata

10% po 6 miesiącach

10% po 12 miesiącach

10% po 18 miesiącach

50% w momencie realizacji projektu