  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Mieszkanie w nowym budynku DOLCE VITA

Mieszkanie w nowym budynku DOLCE VITA

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$165,000
;
26
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 4078
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    16

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Lokalizacja - Arjan

Zakończenie budowy - II 2026

Dolce Vita jest zaprojektowany w stylu uroczej architektury Europy, jest wysoki wzrost hotel + rezydencja z wielu udogodnień z nagrodzonym deweloperem butiku Vincitore Group. Projekt posiada architekturę wiktoriańską i znajduje się w prestiżowej dzielnicy Arjan. Budynek ma 16 pięter z ekskluzywnymi studio, klasyczne i premium 1 pokojowe apartamenty i luksusowe 2 pokojowe apartamenty.

Rezydencje wyróżniają się przestronnym układem, wysokimi sufitami, materiałami premium i luksusowymi wykończeniami, które tworzą harmonijne połączenie wielkości i funkcjonalności.

Dostępność:

Cudowny Ogród - 5 min

Mall of the Emirates - 5 min

Global Village - 10 min

Burj Khalifa - 10 minut

Kompleks posiada szereg udogodnień luksusowych dostępnych dla mieszkańców:

  • basen
  • Bieżnie
  • Butyki i sklepy
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Basen dla dzieci
  • Sauna i jacuzzi
  • Zielone przestrzenie
  • Strefa grillowania
  • Pokój gier
  • Basen Infiniti
  • Studio jogi
  • Kawiarnie i restauracje
  • Kino
  • Usługi konsjerża
  • Ochrona i nadzór wideo
  • miejsce parkingowe
  • Park
  • Pole golfowe.
  • Ogród
  • kalyan

Kompleks obejmuje:

Studio - od 35,3 m2 - od 603,000 AED (165,000 dolarów)

1 Łóżko - od 63,6 m2 - od 995,000 AED ($271,000)

1 Bed Premium - od 71,5 m2 - od 1 225 000 AED (334 000 dolarów)

2 Łóżko - od - 86.2 m2 - od 1 425 000 AED (339 000 dolarów)

Projekt ma kilka planów płatności do wyboru przy zakupie mieszkań, z których każdy ma niezaprzeczalne zalety:

  1. Płatność 100% + 4% DLD (podatek)

Bonus: roczny dochód gwarantowany 8% przez 3 lata na etapie budowy!!!

Gwarantowany dochód zaczyna się 22 dni po 100% płatności!

II. Utrzymanie do zakończenia projektu

30% + 4% DLD (podatek) - pierwsza rata

30% po 5 miesiącach

30% w ciągu 10 miesięcy

10% w momencie realizacji projektu

Bonus: gwarantowany dochód w wysokości 8%, rozpoczyna się po realizacji projektu + klient jest zwolniony z opłaty za usługę (opłata za usługę za kompleks) przez 3 lata.

  1. Zagospodarowanie na 5 lat (2 lata po dostawie)

20% + 4% DLD (podatek) - pierwsza rata

1% - miesięcznie przez 36 miesięcy

5% w ciągu 5 miesięcy

5% w ciągu 10 miesięcy

5% po 15 miesiącach

5% w momencie realizacji projektu

1% miesięcznie 24 miesiące po zakończeniu budowy

  1. Standardowy (lojalny) plan płatności

20% + 4% DLD (podatek) - pierwsza rata

10% po 6 miesiącach

10% po 12 miesiącach

10% po 18 miesiącach

50% w momencie realizacji projektu

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 63.6
Cena za m², USD 4,261
Cena mieszkania, USD 271,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 86.2
Cena za m², USD 3,933
Cena mieszkania, USD 339,000
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 35.3
Cena za m², USD 4,674
Cena mieszkania, USD 165,000

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$164,678
Apartamentowiec Moonstone Missoni Octa
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$350,964
Zespół mieszkaniowy New Altan Residence with an infinity pool and a multifunctional room, Green Gate District, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$493,763
Zespół mieszkaniowy South Living
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$297,218
Zespół mieszkaniowy New Mural Residence with an infinity pool and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,33M
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku DOLCE VITA
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$165,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Zespół mieszkaniowy Al Haseen Residences 6
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$181,770
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Al Haseen Residences 6 - komfortowe życie miejskie, funkcjonalna architektura i rozwinięta infrastruktura z Dugasta Właściwości.Al Haseen Residences 6 to nowy nowoczesny kompleks mieszkalny z Dugasta Properties, położony w strategicznie ważnym obszarze Dubai Industrial City, obok szybko rozw…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Palatium
Zespół mieszkaniowy Palatium
Zespół mieszkaniowy Palatium
Zespół mieszkaniowy Palatium
Zespół mieszkaniowy Palatium
Zespół mieszkaniowy Palatium
Zespół mieszkaniowy Palatium
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$180,763
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty w luksusowym projekcie Palatium w Jumeirah Village Circle! W pełni umeblowana kuchnia! System „inteligentnego domu”! Tylko kilka minut jazdy od Dubai Marina! Świetna lokalizacja! Mieszkania na życie i inwestycję! Gwarantowany dochód! Mnóstwo udogodnień! Znajdziemy mieszkanie z ko…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Meydan w Dubaju
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,30M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 69
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Możliwością Zakupu na Raty w Meydan, Dubaj Meydan w Dubaju to prestiżowa i szybko rozwijająca się dzielnica, znana z luksusowego stylu życia, infrastruktury na światowym poziomie i dynamicznej społeczności. To miejsce, w którym znajduje się ikoniczny tor wy…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje