Samana Barari Views

Dubaj, Emiraty Arabskie

Elitarny kompleks mieszkaniowy na legendarnej wyspie Palm. Projekt składa się z dwóch budynków mieszkalnych, wolnostojącego domu klubowego, terenu krajobrazowego z basenami, prywatnej plaży oraz terenów sportowych i rekreacyjnych. Kompleks mieszkaniowy obejmuje apartamenty z 1-3 sypialniami i penthouse'ami z 4 sypialniami. Apartamenty z czterema sypialniami na pierwszym piętrze mają baseny. Projekt jest minimalistyczny i ma styl natury. Wiele żywych roślin jest uwzględnionych przy projektowaniu pokoi, tarasów i terenu zewnętrznego. Wygodny harmonogram płatności: 30% to zaliczka; 5% płatności – 40% realizacji projektu; 5% płatności – 50% ukończenia; 5% płatności – 60% ukończenia; 5% płatności – 70% ukończenia; 50% płatności – przy realizacji projektu. Wyposażenie i wyposażenie w domu Wokół basenu: bar witaminowy z orzeźwiającymi napojami, strefa relaksu z wygodnymi leżakami i oddzielny basen dla dzieci urządzony jako tropikalna dżungla. Wewnątrz kompleksu mieszkalnego: klub dla dzieci, kawiarnia, sala konferencyjna, biblioteka i sala do pracy. Oddzielny budynek obejmuje salon klubowy z barem, kuchnię, salę konferencyjną z ekspozycją, jadalnię, lodówkę z winem i taras zewnętrzny. Zalety Lokalizacja i koszt mieszkań Wyjątkowa okazja do zakupu nieruchomości w Palm Jumeirah, ponieważ wyspa jest prawie całkowicie zabudowana. Koszt mieszkań nie przekracza średniej na wyspie, a poziom usług jest porównywalny z najlepszymi hotelami w Dubaju. Rozwinięta infrastruktura Pomimo faktu, że kompleks jest niewielki ( tylko 123 apartamenty ), jakość jego luksusowej infrastruktury hotelowej przekracza jeszcze bardziej zaludnione kompleksy w centrum Dubaju. Basen Ten projekt przewyższa wszystkie inne hotele, oferując ogromny basen bez krawędzi o powierzchni 400 m2 z widokiem na morze. Prywatna plaża Dzięki temu, że kompleks znajduje się w pobliżu cieśniny łączącej basen wyspy z otwartym morzem, woda tutaj nie jest w stagnacji i pozostaje czysta. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks znajduje się we wschodniej części wyspy Palma Jumeirah, obok cieśniny. Oferuje on panoramiczne widoki na Zatokę Perską, słynny hotel Burj Al Arab, „płatki palmowe” na wyspie, hotele Atlantis i Atlantis Royal. Dojazd samochodem do centrum Dubaju zajmuje około 30 minut. Ponadto wyspa jest połączona z lądem kolejką jednoszynową, która biegnie przez centrum Palmy. Na wyspie jest kilka dużych supermarketów. Szkoły brytyjskie i amerykańskie znajdują się na kontynencie w pobliżu Palmy, w rejonie Al Barsha i Al Sufouh w 20 minut jazdy samochodem.