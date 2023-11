Dubaj, Emiraty Arabskie

od €924,195

87–121 m² 2

Poddaj się: 2023

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w transferze środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. FIVE LUXE – nowy luksusowy projekt FIVE Holding, realizowany pod znaną na całym świecie marką hotelową FIVE Hotels & Resorts. Obejmie w sumie 231 apartamentów i 100 wielokrotnie nagradzanych apartamentów z obsługą, a mianowicie – studia i apartamenty z 1 – 3 sypialniami o powierzchni 45 – 474 metrów kwadratowych. m. Kompleks hotelowy obejmuje również ograniczoną kolekcję ekskluzywnych willi plażowych. Obecnie projekt jest na etapie rozwoju, jego uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r. Wszystkie rezydencje FIVE LUXE mają panoramiczne okna sięgające od podłogi do sufitu i przestronne balkony z widokiem na Zatokę Arabską i horyzont współczesnego Dubaju. Apartamenty będą wyposażone we w pełni wyposażone kuchnie i łazienki z instalacją wodną premium. Ponadto mieszkańcy FIVE LUXE będą mieli dostęp do szerokiej gamy najwyższej jakości udogodnień i usług, w tym: - baseny z terenami rekreacyjnymi; - nowoczesne siłownie wewnętrzne i zewnętrzne; - dostęp do prywatnej plaży; - klub plażowy; - plac zabaw dla dzieci z basenem dla dzieci; - place sportowe i place zabaw; - przytulne lobby z eleganckimi żyrandolami i marmurową podłogą; - seria światowej klasy restauracji; - usługi konsjerża; - grill przy basenie; - kawiarnia; DOSTĘPNOŚĆ LOKALIZACJI I TRANSPORTU: FIVE LUXE znajduje się przy promenadzie w popularnej turystycznej dzielnicy Jumeirah Beach Residences, w otoczeniu pięciogwiazdkowych hoteli, sklepów i restauracji. Około 10 minut spacerem od budynku znajduje się tramwaj i przystanki autobusowe Jumeirah Beach Residence 1. Popyszne obszary emiratu, takie jak Dubai Marina i Palm Jumeirah, oddalone są odpowiednio o 5 i 15 minut. Centrum Emiratu Dubaj oddalone jest o około 30 minut, a międzynarodowe lotnisko w Dubaju - TAG1> 40 minut. W bezpośrednim sąsiedztwie FIVE LUXE znajduje się cała infrastruktura niezbędna do komfortowego pobytu, w tym: - supermarket Carrefour Market; - kino Roxy Cinemas The Beach JBR; - park wodny AquaFun; - Centrum handlowe na plaży; - bary i restauracje kuchni brazylijskiej, meksykańskiej, amerykańskiej, europejskiej i arabskiej. - Mieszkańcy i goście kompleksu mogą odwiedzić takie atrakcje rozrywkowe i turystyczne, jak: - promenada Walk JBR, w tym malownicza strefa spacerowa, wiele restauracji i sklepów; - największy na świecie diabelski młyn Ain Dubai, z którego otwierają się niezrównane widoki na otoczenie miejskie; - Dubai Marina Mall – jedno z największych centrów handlowych w emiracie z ponad 140 sklepami, serią restauracji i kinem wieloetapowym Reel Cinema; Inwestycje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są obecnie jednym z najbardziej istotnych obszarów. - Gwarancja rocznego dochodu z inwestycji. - Nieoprocentowana rata przez 7 lat. - Bezpłatne wsparcie prawne. - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji. - Najlepsze warunki do życia i inwestowania. - Duża baza obiektów . Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Znajdziemy, pokażemy i pomożemy w zakupie nieruchomości na każde żądanie! Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!