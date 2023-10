Residential complex with furnished apartments and sports fields, next to Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €6,29M

Ograniczona edycja przestronnych mieszkań w projekcie Seahaven. Od 49. do 59. piętra. Główną różnicą są panoramiczne widoki na Dubai Harbour, drapacze chmur, przystań, morze i panoramę Dubaju, wyspy, diabelski młyn. Mieszkańcy mają dostęp do prywatnego basenu bez krawędzi i salonów na dachu. Kompleks składa się z trzech wież inspirowanych luksusowymi ultranowoczesnymi jachtami. Architektura projektu ma płynne linie i zakrzywione fasady w kształcie żagla. Projekt jest idealny zarówno do inwestycji, jak i do posiadania domu. Cechy mieszkań Mieszkania są wykończone wysokiej jakości materiałami: parkiety, marmurowe blaty, wysokie drzwi z przodu orzecha włoskiego. Mieszkania są wyposażone w sprzęt kuchenny Mille, nowoczesny sprzęt AGD i inteligentny system domowy. Wysokość sufitu wynosi 3 metry. Wyposażenie i wyposażenie w domu Więcej informacji na temat udogodnień: sklepy i restauracje, basen bez krawędzi na dachu z widokiem na miasto, centrum odnowy biologicznej z sauną i łaźnią parową, joga, aerobik i miejsca do medytacji, strefa spacerowa i biegania, sala wielofunkcyjna, kino, miejsce do grillowania, plac zabaw, plac zabaw dla dzieci, Club Lounge, miejsce przyjazne dla zwierząt. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu przystani w Dubaju. Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju - 30 minut Burj Khalifa - 15 minut Śródmieście Dubaju - 15 minut