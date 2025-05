Kompleks mieszkalny New high-rise residential complex Trump Int Hotel & Tower with a private club, restaurants and a roof-top infinity pool, Al Wasl, Dubai

Trump International Hotel & Tower to nowy projekt mieszkalny w sercu megapolis - symbol czystego smaku i prestiżu. Wieżowiec znajduje się bezpośrednio przy wejściu do centrum Dubaju, na słynnej Sheikh Zayed Road. Przestronne rezydencje z 1-3 sypialniami, a także ekskluzywne penthouses z 4 sypialniami i wysokimi sufitami, wyrafinowane wykończenie i panoramiczne widoki na musujące centrum miasta, Burj Khalifa i niekończące się wody Zatoki są nowym poziomem kadencji. Prywatne windy, naturalne wykończenie marmuru, śmiałe rozwiązania projektowe, budowa europejskich urządzeń kuchennych - każdy szczegół podkreśla wysokie standardy życia.

Projekt kontynuuje legendarne dziedzictwo The Trump Organization, zapoczątkowane przez Donalda Trumpa w Nowym Jorku. Unikalną cechą projektu jest prywatny Klub Trump, którego członkowie uzyskują dostęp do wyłącznych przywilejów. Wszystko tu znajdziesz: od prywatnej jadalni po nowoczesną siłownię, salon, bary i restauracje, które dadzą Ci smak prawdziwego luksusu. Spotkania biznesowe, rekreacja, ożywienie - każdy znajdzie to, czego potrzebuje. Najgorszym elementem projektu jest najwyższy na świecie basen nieskończoności, położony na dachu drapacza chmur.

Ułatwienia:

Prywatny Trump Club dla mieszkańców

Sala fitness

Prywatny salon

Symulator Golf

Spa i centrum odnowy biologicznej

Sale konferencyjne

Roof- top pula nieskończoności

Kawiarnie i restauracje

Studio jogi

Plac zabaw dla dzieci

Zakończenie - IV kwartał 2031 r.

Plan płatności: 90 / 10

Cechy mieszkania

Wyposażona kuchnia

Oszklenie podwójne

Budowa elektrycznych urządzeń kuchennych

Burj Khalifa i Dubai Mall - 2 minuty

DIFC - 8 minut

Muzeum Przyszłości - 10 minut

Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju - 20 minut

Burj Al Arab - 22 minuty

Dubaj Marina - 25 minut

Palm Jumeirah - 28 minut

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura