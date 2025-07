Kompleks mieszkalny Waterfront living! DAMAC Chelsea

Chelsea by DAMAC - Inspired by London, Rooted in Dubai.

A Boutique Collection of Stylish Apartments with a British Flair.

1, 2 & 3 Sypialnia Apartamenty Brazil 124; Zakończenie: Q4 2029

Przegląd projektu:

Chelsea by DAMAC przynosi ponadczasową elegancję londyńskiej dzielnicy Chelsea w samym sercu Dubaju, oferując butikowe doświadczenie mieszkaniowe wypełnione urokiem, stylem i nowoczesnym komfortem. Zaprojektowana dla młodych profesjonalistów, inwestorów i miłośników nowoczesnej architektury, Chelsea dostarcza kosmopolityczne życie w tętniącym życiem, dobrze połączonym środowisku miejskim.

Usytuowany w jednym z najbardziej zamówionych miejsc w Dubaju (JVC / Business Bay / Al Hebiah, w zależności od potwierdzenia), projekt oferuje wyrafinowane wnętrza, stylowe udogodnienia, i przemyślane układy, wszystko z podpisaną finezją DAMAC.

Ceny od:

1 Sypialnia ~ 85 m ² od 535.000 €

2 Sypialnia ~ 146 m ² od 1.030.000 €

3 Sypialnia ~ 190 m ² od 1.400.000 €

📅 Zakończenie: Q4 2029

📆 Plan płatności: 20 / 50 / 30

📈 Szacowany ROI: 7% -9% w strefach najmu pierwszego stopnia

Funkcje apartamentu:

Nowoczesne wnętrza z wykończeniem w stylu europejskim.

Kuchnia Open- plan z wbudowanym sprzętem.

Podłoga - to- sufit szkło i przestronne balkony.

Stylowe łazienki z marmurowymi akcentami.

Inteligentne systemy domowe (wybierz jednostki).

W pełni umeblowane opcje dostępne.

Ułatwienia w Chelsea by DAMAC:

Basen na dachu z widokiem na miasto.

Strefa gimnastyczna i wellness z pokładem jogi.

Pokój gier, miejsca pracy, & salon.

Kawiarnia w stylu lobby i ogród dziedziniec.

Plac zabaw dla dzieci.

24 / 7 bezpieczeństwa i usługi concierge.

Prime Location - Maritime City Dubaj.

5-10 min do Dubaju Marina, Mall Emirates lub Downtown (w zależności od obszaru)

Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road / Al Khail Road

Otoczone przez szkoły, sklepy, supermarkety i parki

Miejski styl życia ukierunkowany na społeczność

Idealne dla: