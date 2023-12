Golf Resort

Dubaj, Emiraty Arabskie

Cena na żądanie

Poddaj się: 2025

EDGE — nowy kompleks, który będzie godnym uzupełnieniem kolekcji luksusowych nieruchomości w Business Bay. Deweloperem jest Select Group. Wśród deweloperów jest wiele komercyjnych i wielofunkcyjnych projektów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. Planuje się, że ogłoszony kompleks mieszkaniowy uzupełni portfel spółki w 2026 r. Projekt THE EDGE obejmuje dwie wieże i przestronne podium z najwyższej jakości udogodnieniami i rozrywką o powierzchni ponad 5600 metrów kwadratowych. m. Budynki wyróżniają się specjalną nowoczesną architekturą i żywym designem. Strategiczna lokalizacja kompleksu pozwoli mieszkańcom podziwiać widoki na Burj Khalifa, Dubai Canal i Business Bay. Kolekcja nieruchomości w THE EDGE jest reprezentowana przez apartamenty z 1 i 2 sypialniami o powierzchni od 53 metrów kwadratowych. od m do 102 m2. Właściwość różnych konfiguracji uzupełnia prywatny balkon, wbudowane szafy i łazienki. Koncepcja kompleksu polega na stworzeniu przestrzeni dla « inteligentnego relaksu » przyszłych mieszkańców. Ekskluzywny wystrój wnętrz zostanie wykonany w nowoczesnym eklektycznym stylu przy użyciu odważnych kontrastujących kolorów i detali marki. Według dewelopera w pierwszym kwartale 2023 r. Możesz kupić apartamenty z jedną sypialnią w kompleksie THE EDGE w cenie od 1 108 000 AED ( 302 000 USD ). Koszt podwójnego pobytu zaczyna się od 1 860 000 AED ( 506 000 USD ). Mieszkańcy kompleksu będą mogli skorzystać z najwyższej jakości udogodnień, w tym basenu bez krawędzi, własnej siłowni w każdej wieży, miejsca do jogi, strefy relaksacyjnej, tarasu przy basenie, sprzętu do grillowania, jacuzzi, boisk sportowych, symulatory na wolnym powietrzu, bieżnie, przestrzeń coworkingowa itp. Mieszkańcy kompleksu będą mieli również dostęp do: przestronnego salonu, wpuszczonych krzeseł do relaksu na tarasie przy basenie, kortu tenisowego Padel i innych udogodnień na luksusowe wakacje. W bezpośrednim sąsiedztwie projektu znajduje się wiele miejsc do rekreacji i rozrywki: restauracje, centra handlowe, popularne atrakcje i butiki.