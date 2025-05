Kompleks mieszkalny New complex Beach Villas with a direct access to the beach and water sports facilities, Palm Jebel Ali, Dubai, UAE

Kolekcja Beach Wille są kompleksem eleganckich i starannie przemyślanych trzypiętrowych willi, położonych na prywatnej działce z dostępem do plaży na archipelagu Palm Jebel Ali. Tutaj, wśród wspaniałych krajobrazów przyrody, naturalne odcienie terakoty, koroliny, niebieski, brązowy, beżowy i szary kolory są używane we wnętrzach, tworząc przytulną atmosferę harmonii z otaczającą naturę. Okna podłogowe oferują zapierające dech w piersiach widoki na Zatokę Arabską, a każda willa posiada taras, salon, prywatny basen, garaż i pokoje dla personelu. Wille z 5-6 sypialniami są dostępne.

Wille oferują swoim właścicielom nie tylko przestronne układy, ale także prywatne plaże z bezpośrednim dostępem do morza, gdzie można cieszyć się spokojem i ciszą, słuchając dźwięku fal. Kompleks oferuje dziesięć różnych typów willi z ich własną niezrównaną atmosferą i szczególne cechy.

Na terenie kompleksu znajdują się prywatne ogrody i parki, gdzie mieszkańcy mogą chodzić wśród zieleni, leżaków i drzew. Dla tych, którzy preferują aktywny styl życia, jest obszar jogging i ścieżki rowerowe, idealne zarówno na poranne biegi i wieczorne rowerowe. Te wygodne i bezpieczne ścieżki zapewniają wygodny i aktywny wypoczynek na zewnątrz. Dla tych, którzy lubią sporty wodne, projekt obejmuje obiekty sportów wodnych.

Każda willa jest nie tylko domem, ale idealnym miejscem do życia, gdzie natura i komfort się łączą. Ten kompleks mieszkalny jest prawdziwym symbolem luksusu, gdzie każda przestrzeń jest precyzyjna, aby zapewnić maksymalny komfort i przytulność dla swoich właścicieli.

Cechy

bezpośredni dostęp do plaży

prywatny basen

wyłączne ogrody i parki

jogging i ścieżki rowerowe

obiekty sportów wodnych

pomieszczenia wypoczynkowe

Plan płatności (80 / 20)

Zakończenie - IV kwartał 2028 r.

Cechy mieszkania

Z urządzeniami kuchennymi

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Podobnie jak Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali jest sztucznym archipelagiem. Palm Jebel Ali, tak jak Palm Jumeirah, ma duży potencjał, by stać się jednym z najpopularniejszych miejsc w Dubaju. Wraz ze wzrostem infrastruktury i wzrostem liczby turystów ceny nieruchomości w tym obszarze również będą rosły. Lokalizacja projektu mieszkaniowego na Palm Jebel Ali jest połączeniem luksusu, odosobnienia i wygody. Oferuje bezpośredni dostęp do plaży, co pozwala cieszyć się prywatnym wybrzeżem Zatoki Arabskiej bezpośrednio przy domu. Archipelag znajduje się kilka minut od takich popularnych obszarów jak Dubaj Marina i zapewnia łatwy dostęp do centrów biznesowych i rozrywkowych miasta. Ze względu na dobrą dostępność transportu, mieszkańcy mogą dostać się do międzynarodowego lotniska Al Maktoum i innych kluczowych punktów szybko.