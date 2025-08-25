Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

  1. Realting.com
  Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

od
$130,310
15
ID: 32746
Data aktualizacji: 27.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartamenty jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² są na sprzedaż w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, mając jednocześnie dostęp do wszystkich udogodnień miasta w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukujących mieszkań pod wynajem.

Okolice plaży Cleopatra cieszą się ogromną popularnością wśród turystów. Główne atrakcje miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy, kawiarnie i restauracje, szkoły, transport publiczny, supermarkety i wiele innych.

Nowy kompleks mieszkaniowy o powierzchni 4500 m² będzie składał się z dwóch ośmiopiętrowych bloków, położonych 600 metrów od morza.

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, z aneksem kuchennym z granitowymi blatami i łazienką.

Infrastruktura:

  • Park wodny
  • Basen zewnętrzny
  • Basen kryty
  • Siłownia
  • Łaźnia turecka
  • Sauna
  • Gabinet masażu
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Altana relaksacyjna
  • Zadaszony parking
  • Miejsce do grillowania
  • Ogród botaniczny
  • Kawiarnia/bar
  • Ochrona i monitoring
  • Sztuczny wodospad
  • Ścieżki spacerowe
  • Sala zabaw
  • Brodzik dla dzieci

Główne cechy:

  • Drzwi stalowe
  • Zabudowa kuchenna
  • Drzwi i okna balkonowe z PCV
  • Przestronny salon
  • W pełni wyposażona łazienka

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

