Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Apartamenty jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² są na sprzedaż w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, mając jednocześnie dostęp do wszystkich udogodnień miasta w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukujących mieszkań pod wynajem.

Okolice plaży Cleopatra cieszą się ogromną popularnością wśród turystów. Główne atrakcje miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy, kawiarnie i restauracje, szkoły, transport publiczny, supermarkety i wiele innych.

Nowy kompleks mieszkaniowy o powierzchni 4500 m² będzie składał się z dwóch ośmiopiętrowych bloków, położonych 600 metrów od morza.

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, z aneksem kuchennym z granitowymi blatami i łazienką.

Infrastruktura:

Park wodny

Basen zewnętrzny

Basen kryty

Siłownia

Łaźnia turecka

Sauna

Gabinet masażu

Plac zabaw dla dzieci

Altana relaksacyjna

Zadaszony parking

Miejsce do grillowania

Ogród botaniczny

Kawiarnia/bar

Ochrona i monitoring

Sztuczny wodospad

Ścieżki spacerowe

Sala zabaw

Brodzik dla dzieci

Główne cechy:

Drzwi stalowe

Zabudowa kuchenna

Drzwi i okna balkonowe z PCV

Przestronny salon

W pełni wyposażona łazienka

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.