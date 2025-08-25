Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Apartamenty jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² są na sprzedaż w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, mając jednocześnie dostęp do wszystkich udogodnień miasta w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukujących mieszkań pod wynajem.
Okolice plaży Cleopatra cieszą się ogromną popularnością wśród turystów. Główne atrakcje miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy, kawiarnie i restauracje, szkoły, transport publiczny, supermarkety i wiele innych.
Nowy kompleks mieszkaniowy o powierzchni 4500 m² będzie składał się z dwóch ośmiopiętrowych bloków, położonych 600 metrów od morza.
Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, z aneksem kuchennym z granitowymi blatami i łazienką.
