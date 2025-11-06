Mieszkanie w nowym budynku PAYaLLAR TAUERS

DO PRZODU W TURCJI W TŁUMACZENIU 2023!

Odwrót mieszkania jest zawarciem umowy.

przez który przypisana jest własność obiektu inwestycyjnego.

Jest to zakup mieszkania od inwestora, który zainwestował w budowę nowego domu, podczas gdy sam dom nie został jeszcze zamówiony

Możesz odsprzedać mieszkanie po 50% płatności na dowolnym etapie.

Ten projekt jest odpowiedni dla tych, którzy boją się inwestować przez długi czas!!

Przewidywany wzrost do końca budowy -40 %!!!!

PODATKI PAYALLAR.

Projekt znajduje się w Payallar ( Alania ), składa się z dwóch bloków i zostanie zbudowany w 2024 r.

Blok A i Blok B. Sklep B ma 8 pięter, będzie miał 40 mieszkań.

Infrastruktura :

Basen

Pula uderzeniowa ( z lodem )

Sauna

Sprawność fizyczna

Hamam

Pokój parowy

Parking

Transfer morski

Kryty plac zabaw

Pomagam ci inwestować z zyskiem!

POZWÓL MNIE - ODPOWIADAM NA WSZYSTKIE KWESTIE I odetnę PRAWDZIWĄ NIERUCHOMOŚĆ, która cię odepchnie!