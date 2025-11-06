Mieszkanie w nowym budynku PAYaLLAR TAUERS

DO PRZODU W TURCJI W TŁUMACZENIU 2023!
Odwrót mieszkania jest zawarciem umowy.
przez który przypisana jest własność obiektu inwestycyjnego.
Jest to zakup mieszkania od inwestora, który zainwestował w budowę nowego domu, podczas gdy sam dom nie został jeszcze zamówiony
Możesz odsprzedać mieszkanie po 50% płatności na dowolnym etapie.
Ten projekt jest odpowiedni dla tych, którzy boją się inwestować przez długi czas!!
Przewidywany wzrost do końca budowy -40 %!!!!
PODATKI PAYALLAR.
Projekt znajduje się w Payallar ( Alania ), składa się z dwóch bloków i zostanie zbudowany w 2024 r.
Blok A i Blok B. Sklep B ma 8 pięter, będzie miał 40 mieszkań.
Infrastruktura :
Basen
Pula uderzeniowa ( z lodem )
Sauna
Sprawność fizyczna
Hamam
Pokój parowy
Parking
Transfer morski
Kryty plac zabaw
Pomagam ci inwestować z zyskiem!
POZWÓL MNIE - ODPOWIADAM NA WSZYSTKIE KWESTIE I odetnę PRAWDZIWĄ NIERUCHOMOŚĆ, która cię odepchnie!