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Mieszkanie w nowym budynku PAYaLLAR TAUERS

Alanya, Turcja
od
$131,627
;
9
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ID: 3791
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

O kompleksie

DO PRZODU W TURCJI W TŁUMACZENIU 2023!

Odwrót mieszkania jest zawarciem umowy.
przez który przypisana jest własność obiektu inwestycyjnego.

Jest to zakup mieszkania od inwestora, który zainwestował w budowę nowego domu, podczas gdy sam dom nie został jeszcze zamówiony

Możesz odsprzedać mieszkanie po 50% płatności na dowolnym etapie.

Ten projekt jest odpowiedni dla tych, którzy boją się inwestować przez długi czas!!

Przewidywany wzrost do końca budowy -40 %!!!!

PODATKI PAYALLAR.

Projekt znajduje się w Payallar ( Alania ), składa się z dwóch bloków i zostanie zbudowany w 2024 r.
Blok A i Blok B. Sklep B ma 8 pięter, będzie miał 40 mieszkań.

Infrastruktura :

Basen

Pula uderzeniowa ( z lodem )

Sauna

Sprawność fizyczna

Hamam

Pokój parowy

Parking

Transfer morski

Kryty plac zabaw

Pomagam ci inwestować z zyskiem!

POZWÓL MNIE - ODPOWIADAM NA WSZYSTKIE KWESTIE I odetnę PRAWDZIWĄ NIERUCHOMOŚĆ, która cię odepchnie!

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 65.0
Cena za m², USD 2,225 – 2,390
Cena mieszkania, USD 153,735 – 165,123
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 79.5
Cena za m², USD 2,480
Cena mieszkania, USD 209,535

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku PAYaLLAR TAUERS
Alanya, Turcja
od
$131,627
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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