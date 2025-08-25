Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.

Filmy z apartamentów dostępne na życzenie.

Niezwykle konkurencyjna oferta – co najmniej o 200 000 USD tańsza niż u innych sprzedawców.

W kompleksie LUXURY Kordon Istanbul na sprzedaż jest apartament z jedną sypialnią (1+1 sypialnia) o łącznej powierzchni 76 m².

Projekt ma łączną powierzchnię 27 000 m² i bogatą infrastrukturę wewnętrzną oferującą mnóstwo udogodnień, w tym 1605 m² wewnętrznych pomieszczeń socjalnych dla Państwa komfortu.

Infrastruktura:

Kryty basen

Hammam i sauna

Sala fitness

Plac zabaw dla dzieci

Sala karaoke

Basen zewnętrzny

Boisko do koszykówki

Kort tenisowy

Kino plenerowe

Restauracja

Parking

Parking

Ochrona 24/7

I wiele więcej

W 55 lokalach komercyjnych zlokalizowanych przy drodze znajdą się sklepy, piekarnie, apteki, pralnie chemiczne i wiele innych usług codziennego użytku.

Kompleks znajduje się 2 minuty od centrum handlowego Wadi Istanbul, 5 minut od Lasu Belgradzkiego, 25 minut od nowego lotniska, 10 minut od Besiktas, Levent i Sisli, 15 minut od nabrzeża Bosforu i 15 minut od historycznego centrum miasta.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub pisemny.