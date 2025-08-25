  1. Realting.com
  3. Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.

7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
od
$250,000
ID: 32682
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1002
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.10.2025

Lokalizacja

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Filmy z apartamentów dostępne na życzenie.

Niezwykle konkurencyjna oferta – co najmniej o 200 000 USD tańsza niż u innych sprzedawców.
W kompleksie LUXURY Kordon Istanbul na sprzedaż jest apartament z jedną sypialnią (1+1 sypialnia) o łącznej powierzchni 76 m².

Projekt ma łączną powierzchnię 27 000 m² i bogatą infrastrukturę wewnętrzną oferującą mnóstwo udogodnień, w tym 1605 m² wewnętrznych pomieszczeń socjalnych dla Państwa komfortu.

Infrastruktura:

  • Kryty basen
  • Hammam i sauna
  • Sala fitness
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Sala karaoke
  • Basen zewnętrzny
  • Boisko do koszykówki
  • Kort tenisowy
  • Kino plenerowe
  • Restauracja
  • Parking
  • Parking
  • Ochrona 24/7
  • I wiele więcej

W 55 lokalach komercyjnych zlokalizowanych przy drodze znajdą się sklepy, piekarnie, apteki, pralnie chemiczne i wiele innych usług codziennego użytku.

Kompleks znajduje się 2 minuty od centrum handlowego Wadi Istanbul, 5 minut od Lasu Belgradzkiego, 25 minut od nowego lotniska, 10 minut od Besiktas, Levent i Sisli, 15 minut od nabrzeża Bosforu i 15 minut od historycznego centrum miasta.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub pisemny.

