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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kepez, Turcja

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6 obiektów total found
Sklep 194 m² w Kepez, Turcja
Sklep 194 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 194 m²
Lokal Handlowy o Wysokim Potencjale Najmu w Kepez, Antalya Dzielnica Güneş, położona w antal…
$179 783
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Sklep 600 m² w Kepez, Turcja
Sklep 600 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 600 m²
$25,52M
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Sklep 200 m² w Kepez, Turcja
Sklep 200 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Lokale Handlowe Odpowiednie do Długoterminowego Użytkowania przy Ruchliwej Głównej Ulicy w K…
$732 306
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Sklep 579 m² w Kepez, Turcja
Sklep 579 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 579 m²
Lokale Handlowe z Wysokim Potencjałem Dochodu z Najmu w Antalya Kepez Położone w rejonie Yen…
$818 362
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Nieruchomości komercyjne 10 m² w Kepez, Turcja
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 10 m²
$405,76M
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Pomieszczenie biurowe 61 m² w Kepez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 61 m²
Kepez, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 61 m²
$34 324
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