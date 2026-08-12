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Hotele na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
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32 obiekty total found
Hotel 1 m² w Akdeniz, Turcja
Hotel 1 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$40,69M
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Hotel 8 m² w Camyuva, Turcja
Hotel 8 m²
Camyuva, Turcja
Powierzchnia 8 m²
$9,79B
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Hotel w Muratpasa, Turcja
Hotel
Muratpasa, Turcja
Hotel operacyjny w Adrasan (Antalya) - gotowy hotel w otoczeniu gór i Morza ŚródziemnegoOfer…
$3,21M
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TekceTekce
Hotel 876 m² w Akdeniz, Turcja
Hotel 876 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 876 m²
$15,11M
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Hotel 4 m² w Camyuva, Turcja
Hotel 4 m²
Camyuva, Turcja
Powierzchnia 4 m²
$685,95M
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Hotel w Muratpasa, Turcja
Hotel
Muratpasa, Turcja
Hotel położony jest w pobliżu prywatnej plaży w Antalyi. Zbudowany w 2003 r. Ostatnią renowa…
$125,56M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. w Alanya, Turcja
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Turcja
Powierzchnia 50 000 m²
5-gwiazdkowy hotel w Alanya.Cena: 100,000,000 EURPowierzchnia: 50.000 m2Rok budowy: 2008Iloś…
$115,67M
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5* hotel in Alanya w Alanya, Turcja
5* hotel in Alanya
Alanya, Turcja
Powierzchnia 18 000 m²
5-gwiazdkowy hotel w Alanya.Powierzchnia: 18 000 m2Rok budowy: 2016Pokoje: 335 pokoje. Można…
$80,97M
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Family Suite: (2+1) w Aksu, Turcja
Family Suite: (2+1)
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/7
Pokoje z balkonem, bez tarasów.Obszar ogółem 76m2Powierzchnia mieszkalna 70.74Kuchnia i pokó…
$256,162
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Junior (1+1) w Aksu, Turcja
Junior (1+1)
Aksu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/7
Pokoje z balkonem, bez jacuzzi.Powierzchnia całkowita 42 m2Powierzchnia mieszkalna 38.72Kuch…
$169,270
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Swim up (1+1) w Aksu, Turcja
Swim up (1+1)
Aksu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/7
Pokoje są na piętrze 0, z małym podwórzem i widokiem na duży basen.Obszar ogółem 42m2Powierz…
$188,454
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Hotel w Mediterranean Region, Turcja
Hotel
Mediterranean Region, Turcja
Cena na życzenie!5-gwiazdkowy hotel nad morzem.Pokoje: 200 +Prywatna plaża, oznaczona Błękit…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 370 000 m² w Mediterranean Region, Turcja
Hotel 370 000 m²
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 370 000 m²
Hotel położony jest na wybrzeżu Morza ŚródziemnegoIlość pokoi - 400 +Powierzchnia hotelu - 3…
$404,86M
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Hotel w Gazipasa, Turcja
Hotel
Gazipasa, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Agencja KVADRAT oferuje na sprzedaż hotel. Składa się z 229 pokoi, w tym pokoi dla osób niep…
$20,03M
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Hotel jest typu miejskiego, jest to jeden główny 6-piętrowy budynek. Położony 40 km od lotni…
$8,38M
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Kompleks hotelowy położony jest na pierwszym wybrzeżu, od centrum Alanyi, 12 km. Z lotniska …
$27,69M
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Hotel w Mediterranean Region, Turcja
Hotel
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 1
Cena na życzenie!5-gwiazdkowy hotel nad morzem.Pokoje: 500 +Prywatna plaża, odznaczona Błęki…
Cena na zgłoszenie
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Hotel w Muratpasa, Turcja
Hotel
Muratpasa, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
5 star beach hotel near Konyaalti beach   The hotel is in a convenient location, half a mile…
$1,09M
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Hotel 2 500 m² w Oba, Turcja
Hotel 2 500 m²
Oba, Turcja
Pokoje 146
Powierzchnia 2 500 m²
$9,45M
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Two hotels in Antalya are for sale. w Muratpasa, Turcja
Two hotels in Antalya are for sale.
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 7 800 m²
Dwa hotele na sprzedaż w Muratpasa i Kepez 124; Antalya.Cena za dwa hotele 26,000,000 EURPie…
$30,08M
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Hotel 13 000 m² w Alanya, Turcja
Hotel 13 000 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 325
Powierzchnia 13 000 m²
$44,31M
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Hotel 1 m² w Muratpasa, Turcja
Hotel 1 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 50
Powierzchnia 1 m²
$267,551
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Hotel w Kemer, Turcja
Hotel
Kemer, Turcja
The hotel was built in 2004, the last renovation was carried out in 2014. It is a single 4-s…
$7,06M
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Hotel w Konyaalti, Turcja
Hotel
Konyaalti, Turcja
Pokoje 20
APART HOTEL. ANTALIA. CANDYALS 300m na plażę. Łóżka: 38 (można zwiększyć) Cena: 2.250 000 mi…
$2,48M
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Ten luksusowy hotel all inclusive znajduje się w Alanyi, 12 km od plaży. Oferuje on spa, wan…
$46,88M
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Junior De Luxe: (1+1) w Aksu, Turcja
Junior De Luxe: (1+1)
Aksu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 5/7
Pokoje z dużymi tarasami i prywatne Jacuzzi.Obszar ogółem88,56 m2Powierzchnia mieszkalna 39.…
$222,000
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Hotel znajduje się w Alanyi 248 pokoi o powierzchni 74 m2. 50 standardowych pokoi. Na plażę …
$28,68M
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King Suite: (2+1) w Aksu, Turcja
King Suite: (2+1)
Aksu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 5/7
Pokoje z dużym tarasem i jacuzzi.Powierzchnia całkowita 110.46 m2Powierzchnia mieszkalna 71.…
$364,410
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Hotel 4 850 m² w Kemer, Turcja
Hotel 4 850 m²
Kemer, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 4 850 m²
The hotel is located in the village of Beldibi, near the beach. Built in 2003, the last reno…
$10,70M
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Przeżyj szczyt luksusu: współwłasność w hotelach elitarnych w Alanya, Turcja
Przeżyj szczyt luksusu: współwłasność w hotelach elitarnych
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/7
Program Right way Invest oferuje inwestorom wyjątkową okazję nabycia udziału w pokojach hote…
$131,708
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Typy nieruchomości w Mediterranean Region.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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