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Wille w górach na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
93
Fatih
93
Beylikduzu
35
Yalova
3
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9 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille w Kompleksie w Gümüştepe, Nilüfer Dzielnica Gümüştepe, położona w dystryk…
$754,761
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Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Willa z Prywatnym Basenem i Widokiem na Las w Sapanca, Sakarya Sapanca jest uważana za ukryt…
$649,741
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Willa 6 pokojów w Yalova Merkez, Turcja
Willa 6 pokojów
Yalova Merkez, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 375 m²
Piętro 1/3
Willa Trzypiętrowa z Prywatnym Basenem i Windą w Yalova Kadıköy Trzypiętrowa willa znajduje …
$680,901
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Piętro 1/2
Wolnostojące, Dwupoziomowe Wille w Prestiżowym Kompleksie Willowym w Mudanyi, Bursa Zlokaliz…
$796,308
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Willa 6 pokojów w , Turcja
Willa 6 pokojów
, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca, Trzypoziomowa Willa z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Akköy, Yalova Yalova, dz…
$408,737
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Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Naturę w Nilüfer Bursa Gümüştepe, gdzie znajdują się projek…
$577,035
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Willa 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Basenem w Halitpaşa, Mudanya Halitpaşa, elitarna i dynamicznie r…
$1,21M
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Willa 6 pokojów w Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
Willa 6 pokojów
Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 411 m²
Liczba kondygnacji 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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Willa 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Willa 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

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