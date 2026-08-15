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Wille na sprzedaż w Sapanca, Turcja

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5 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Jezioro Sapanca, Otoczone Naturą w Sakarya, Sapanca Sapanca to urokliwe …
$439,560
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Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Willa z Prywatnym Basenem i Widokiem na Las w Sapanca, Sakarya Sapanca jest uważana za ukryt…
$648,930
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Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille na Sprzedaż w Sapanca w Kompleksie z Prywatnym Basenem Wille znajdują się w jednej z n…
$550,607
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Willa 4 pokoi w Sapanca, Turcja
Willa 4 pokoi
Sapanca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Las i Prywatnym Basenem w Strzeżonym Kompleksie w Sapanca Sapanca, ukryt…
$586,466
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Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
$198,159
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