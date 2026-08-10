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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Izmir, Turcja

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Konak
41
Çeşme
20
Bornova
9
Cigli
7
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31 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 337 m²
Piętro 1/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$1,28M
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 16/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$763,030
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Mieszkanie 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 8/8
Nowo Wybudowany, Przestronny Apartament z Widokiem na Morze w Nadmorskiej Lokalizacji w Izmi…
$1,00M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 12/34
Apartament z Widokiem na Morze i Wspólnym Basenem Blisko Metra w Konak, Izmir Konak to ważna…
$199,945
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Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/5
Mieszkanie w Kompleksie Mieszkaniowym w Odległości Spaceru od Mariny i Plaży w Çeşme Mieszka…
$198,789
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 8/10
Nowe, Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Izmirze Alsancak Apartamenty z widokiem …
$1,50M
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Piętro 4/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$824,017
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/27
Eleganckie Apartamenty w Projekcie z Ochroną w Izmirze Konak Konak jest centrum finansowym …
$241,616
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 8/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$746,845
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Penthouse 5 pokojów w Konak, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 276 m²
Piętro 45/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$1,76M
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Mieszkanie 5 pokojów w Konak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$987,891
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$639,223
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Mieszkanie 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$948,008
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Mieszkanie 2 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/14
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze, Las i Miasto w Çiğli w Izmirze Apartamenty zn…
$115,575
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 12/34
Mieszkanie Blisko Metra w Kompleksie z Widokiem na Morze w Konak, Izmir Konak to jedna z naj…
$210,347
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Mieszkanie 3 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3/14
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze, Las i Miasto w Çiğli w Izmirze Apartamenty zn…
$130,013
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 23/34
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Projekcie Blisko Metra w İzmirze, Konak Konak to ważne c…
$199,945
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Mieszkanie 2 pokoi w Foca, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Foca, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z 1 Sypialnią w Kompleksie przy Plaży w Izmirze Foça Apartamenty w dzielnicy Foç…
$186,133
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/27
Eleganckie Apartamenty w Projekcie z Ochroną w Izmirze Konak Konak jest centrum finansowym …
$340,946
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Mieszkanie 7 pokojów w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 7 pokojów
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Piętro 6/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$1,47M
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Mieszkanie 6 pokojów w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 6/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$1,26M
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Mieszkanie 3 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$673,802
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 4/27
Eleganckie Apartamenty w Projekcie z Ochroną w Izmirze Konak Konak jest centrum finansowym …
$673,802
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Mieszkanie 4 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 4/14
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze, Las i Miasto w Çiğli w Izmirze Apartamenty zn…
$273,913
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 29/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$482,097
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Mieszkanie 2 pokoi w Karsiyaka, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/7
Apartamenty na Środkowych Pietrach i Apartamenty Dwupoziomowe z Widokiem na Morze w Karşıyak…
$379,086
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Mieszkanie 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 6
Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey We …
$855,499
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 35
High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters …
$478,518
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 38
Nowa wieżowa rezydencja z basenami i terenami zielonymi 720 metrów od morza, Izmir, Turcja …
$647,057
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 24
Nowa rezydencja z basenami, restauracjami i szkołą w sercu Izmiru w Turcji Oferujemy aparta…
$454,747
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Typy nieruchomości w Izmir.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Izmir, Turcja

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z Ogród
z Taras
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