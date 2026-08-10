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Mieszkania w górach na sprzedaż w Izmir, Turcja

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Konak
41
Çeşme
20
Bornova
9
Cigli
7
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5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Guzelbahce, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/5
Nowe Apartamenty Blisko Udogodnień i Plaż w Güzelbahçe Güzehbahçe, jedna z nadmorskich dziel…
$239,315
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Mieszkanie 4 pokoi w Guzelbahce, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/5
Nowe Apartamenty Blisko Udogodnień i Plaż w Güzelbahçe Güzehbahçe, jedna z nadmorskich dziel…
$330,545
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Mieszkanie 3 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Sprzedaż w Bornova, Izmir Bornova to jedna z najszybci…
$232,377
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Sprzedaż w Bornova, Izmir Bornova to jedna z najszybci…
$273,913
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Mieszkanie 5 pokojów w Konak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 33
Apartamenty premium na pierwszej linii brzegowej Morza Egejskiego, w spokojnej okolicy w cen…
$1,26M
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Typy nieruchomości w Izmir.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Izmir, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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