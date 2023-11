Apollon Holiday Village

Niedrogi dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami w Didim-Ready To Move w 2. domu w Turcji

Niedrogie dwupoziomowe mieszkanie z 3 sypialniami na sprzedaż w Didim w Turcji. Ta nieruchomość inwestycyjna, w której możesz zdobyć swoje pieniądze w Mavisehir w koncepcji compex jak hotel pięciogwiazdkowy. Oferujemy dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami i widokiem na przyrodę. Możesz łatwo dotrzeć do centrum Mavisehir i Didim swoim pojazdem z miejsca. Posiada 3 duże sypialnie, 2 łazienki oraz salon na otwartym planie i kuchnię z dostępem do dużego balkonu z widokiem na basen. Posiada również duży prywatny taras na dachu na najwyższym piętrze. Ten wspaniały letni dom, który jest oferowany do sprzedaży w stanie umeblowanym, jest idealny dla kupujących pod względem ceny na rynku nieruchomości. Idealny zarówno do domu wakacyjnego, jak i inwestycji typu „kup na wynajem”.

Mavisehir, który jest cichy i spokojny w Didim, gdzie koncentrują się małe lokalne firmy i rynek sąsiedzki, to niewielka plaża składająca się z różnych domów i wolnostojących willi. Zainteresowanie regionem znacznie wzrosło w ostatnich latach i stało się przedmiotem zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych.

Didim, jedna z ulubionych dzielnic prowincji Aydin, wyróżnia się historyczną i naturalną pięknością, od regionu Morza Egejskiego po najpiękniejsze plaże. Didim, który zwraca uwagę swoimi historycznymi miejscami, gości wielu lokalnych i zagranicznych turystów w miesiącach letnich z długimi plażami, lśniącym morzem i dużą ilością tlenu. Ostatnio liczba obcokrajowców, którzy chcą mieszkać w Didim w miesiącach letnich i zimowych, rośnie i stała się jednym z najbardziej preferowanych ośrodków wakacyjnych.

Didim, który znajduje się nieco w nadmorskim regionie Morza Egejskiego, jest łatwo dostępny środkami transportu lub pieszo do morza, plaż i plaż, i oferuje wiele możliwości dla szpitali państwowych, aptek, banków, prywatnych szpitali i szkół, supermarketów i restauracji.

Skontaktuj się z tureckim biurem domowym, aby uzyskać więcej informacji. Nasz oddany zespół odpowie na wszystkie pytania dotyczące nieruchomości w Turcji, zaoferuje szczere i obiektywne porady oraz pomoże na każdym etapie procesu zakupu nieruchomości w Turcji.

Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości…

Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców.

ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ

O ALTINKU

Po przybyciu do kurortu Altinkum od razu zobaczysz, skąd bierze się jego nazwa. Altinkum oznacza złote piaski i ma kilka wspaniale piaszczystych plaż, które delikatnie odkładają się na ciepłe Morze Egejskie .Położony około 70 km od lotniska Bodrum, ten nadchodzący ośrodek ma wszystko do zaoferowania urlopowiczowi lub rezydentowi, zachowując jednocześnie swój turecki charakter.



Altinkum znajduje się pomiędzy dwoma międzynarodowymi lotniskami dla łatwego dostępu i jest otoczony linią brzegową o długości 55 km / 34 mil, 11 plażami z niebieską flagą z szerokim językiem angielskim. Didim to tętniący życiem i popularny kurort na wybrzeżu Morza Egejskiego ze wspaniałymi złotymi plażami.

Klimat jest wspaniały od kwietnia do października, rośnie społeczność byłych patriotów przez cały rok, a rząd wspiera turystykę w okolicy poprzez ciągłe doskonalenie lokalnej infrastruktury, takie jak zapewnianie chodników dla pieszych przy plaży, nowych drogach, odwodnieniu i budynkach komunalnych.



Nowy D-Marin zbudowany na zachód od Altinkum to największa marina na wybrzeżu Morza Egejskiego. Obejmują cumowanie 623 jachtów, centrum handlowego, cło i lotnisko dla śmigłowców zwiększyło zainteresowanie tym obszarem i nadal podnosi ceny gruntów i nieruchomości, dzięki czemu jest to idealny czas na zakup na obszarach Didim , Altinkum i Akbuk.



POBLIŻSZE ATRAKCJE

Rejsy statkiem, nurkowanie z rurką, nurkowanie,

Wędkarstwo, jazda konna, park wodny i sporty wodne.



UDOGODNIENIA LOKALNE

Bankowość / punkty gotówkowe, lekarze, chemik, supermarkety.

Lokalny Pazar dostarczający świeże produkty.

Kawiarnia internetowa, restauracje, bary i kawiarnie.

Kluby plażowe dla relaksu.

Marina, wypożyczalnia samochodów i wiele innych udogodnień.

Niezawodna usługa taksówkowa.

Częste niedrogie lokalne połączenia autobusowe.



WIDZENIE WIDZENIA



Świątynia Apolla

Starożytne miasto Miletu

Dom Virgin Mery

Efez



ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ