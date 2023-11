Bodrum Residence

Wspaniały projekt apartamentu w Ortakent, otoczony fascynującymi pięknościami Bodrum. Luksusowe i wygodne życie w Bodrum. Jest w odległości spaceru od centrum handlowego, szpitala publicznego, apteki, centrum medycznego, szkoły, rynku, targu ulicznego i bazaru.

Mieszkanie jest oferowane na sprzedaż z 1 + 1 i 2 + 1 opcjami. Zaletą tych apartamentów jest panoramiczny widok na przyrodę i morze. Przez cały dzień będziesz oglądać wspaniały widok z okna domu. Jest wygodny i bezpieczny parking na zewnątrz. Ma wspólny basen i duży teren krajobrazowy.

Funkcje;

– Systemy inteligentnego domu

– Wspólny basen

– Winda

– Otwarty parking

– Izolacja ciepła, dźwięku i wody

– Okno automatycznego otwierania i zamykania

– Stalowy sejf w każdym mieszkaniu

System oświetlenia LED –

System klimatyzacji –

– Instalacja ogrzewania podłogowego

– Niezależna telewizja centralna i Internet w każdym pokoju

– Systemy bezpieczeństwa i kamer

– Duże obszary krajobrazowe

-Natura i widok na morze

Ceny nieruchomości i dostępność

Te nowe luksusowe nieruchomości są oferowane na rynku nieruchomości Bodrum nieumeblowane i gotowe na klucz, z infrastrukturą wyposażoną w następujące systemy, centralne ogrzewanie, klimatyzatory, i słoneczna gorąca woda, podczas gdy wszystkie są zamontowane.

Ogólnie nowa luksusowa nieruchomość Bodrum, idealna jako dom wakacyjny, doskonale nadaje się i znajduje się do spokojnego życia przez cały rok lub idealna nieruchomość inwestycyjna Bodrum, w odległości spaceru od udogodnień, łatwy dostęp do centrum miasta, plaż i wszystkich obszarów Bodrum.

Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości…

Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców.

