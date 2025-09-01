  1. Realting.com
Willa NATURALE VILLA

Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
10
ID: 19517
Data aktualizacji: 24.04.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    Monolityczny
    Gotowe
    1

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna! Wydajność od 7%!

Raty!

Blisko licznych plaż!

Naturale Cherng Talay to sanktuarium, które łączy współczesną tropikalną estetykę z międzynarodową elegancją, starannie wykonane z myślą o rodzinnym wypoczynku. Od przytulnego basenu ze słoną wodą po wykwintne przybory kuchenne — ciesz się luksusem wśród przyjaznej dla środowiska przyrody.

Atuty: ekologicznie czysta przyroda, bliskość słynnych plaż i okolicznych udogodnień. Udogodnienia: basen, klimatyzacja, szafa wnękowa, wyposażona kuchnia, oświetlenie, łazienka, zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja:

- Plaża Bang Tao, 5 minut;

- Plaża Layan, 8 minut;

- Plaża Surin, 8 minut;

- Plaża Kamala, 12 minut;

- Plaża Patong, 25 minut;

- Plaża Kata 45 minut;

- lotnisko międzynarodowe, 20 min.

Po wpłacie 30% rozpoczyna się budowa willi, cały proces budowy trwa około 12 miesięcy.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Lokalizacja na mapie

Choeng Thale, Tajlandia

