Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Walencja
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Walencja, Hiszpania

el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
lHorta Nord
24
Cullera
22
Pokaż więcej
39 obiektów total found
Willa w Wspólnota Walencka, Hiszpania
Willa
Wspólnota Walencka, Hiszpania
Powierzchnia 112 m²
Willa z 3 sypialniami i 2 łazienkami, położona w malowniczej okolicy​​Rojales.Ta willa ma łą…
$298,580
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piękny dwupoziomowy w pełni umeblowany, położony dwa km. Rozbita plaża, w bardzo cichym otoc…
$204,560
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Stylowe Wille w Pobliżu Pól Golfowych w Polop, Alicante Polop to miasteczko w prowincji Alic…
$566,590
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 179 m²
Luksusowe apartamenty z 2 sypialniami w Torrevieja na Costa Blanca oferują połączenie nowocz…
$301,509
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Biar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Biar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Nowoczesna Willa z 4 Sypialniami, Basenem i Widokiem na Zamek w Biar, Alicante Biar to histo…
$1,02M
Zostaw prośbę
Willa w Wspólnota Walencka, Hiszpania
Willa
Wspólnota Walencka, Hiszpania
Powierzchnia 1 821 m²
Ta luksusowa willa, położona w prestiżowej dzielnicy Altea Hills na wybrzeżu Costa Blanca, u…
$6,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Century 21Century 21
Willa w Wspólnota Walencka, Hiszpania
Willa
Wspólnota Walencka, Hiszpania
Powierzchnia 654 m²
Ta wspaniała willa w Benissa, zaprojektowana w maksymalnej harmonii ze środowiskiem naturaln…
$3,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Bungalow w Entrenaranjos, Hiszpania
Bungalow
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
This resort is located in the Entrenaranjos Urbanization, in the municipality of Orihuela (A…
$236,858
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Busot, Hiszpania
Szeregowiec
Busot, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
NEW CONSTRUCTION RESIDENTIAL IN BUSOT. New construction residential of semi-detached and se…
$247,625
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Villa key ready: Modern Luxury with Basement and Solarium - Modern villa of 202 m² on plot o…
$762,821
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Stunning 4 bedroom villa, brand new, located in an exclusive luxury residential urbanization…
$1,28M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Nowoczesne Wille z 3 i 4 Sypialniami w Spokojnej, Pagórkowatej Okolicy Polop, Costa Blanca P…
$584,387
Zostaw prośbę
Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 252 m²
Las Villas is an exclusive set of detached villas in Finestrat, just minutes from the best b…
$868,037
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Benijofar, Hiszpania
Szeregowiec
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
In the centre of the beautiful town of Benijófar is currently created a modern style town ho…
$181,950
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Santa Pola, Hiszpania
Szeregowiec
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 85 m²
Kamienica w Alicante, obszar Gran Alacant, urbanizacja Puerto Marino. Jeśli chcesz mieć wys…
$215,218
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
3–5 Pokojowe Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze w Finestrat Finestrat to bardzo poszuki…
$581,231
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Wille w Zabudowie Bliźniaczej z 3 Sypialniami, Basenem i Widokiem na Morze w Polop Polop to …
$447,942
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w el Rafol dAlmunia, Hiszpania
Willa 10 pokojów
el Rafol dAlmunia, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
Przestronna Willa z Basenem i Wieloma Przestrzeniami Mieszkalnymi w El Rafol D'Almunia El Ra…
$677,078
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
House for sale in a cozy and quiet area of Cobeta Fuma, El Campello. Main area: 190 m² …
$756,265
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 553 m²
Odnowiona, Luksusowa Willa z 5 Sypialniami oraz Widokiem na Miasto i Morze w Altei, Alicante…
$1,76M
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Residencial is located 800 meters from the beach, in Guardamar del Segura. Close to the pine…
$426,345
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Nowoczesne Wille w Stylu Bungalowów z 3 Sypialniami w Algorfa na Costa Blanca Wille na sprze…
$517,002
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 431 m²
Liczba kondygnacji 2
Daj swoje myśli skrzydełka -- i słuchaj historii tej posiadłości Wchodzisz do dużej, otwarte…
$977,590
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Eleganckie wille z widokiem na morze i bogatymi udogodnieniami w Finestrat Alicante Costa Bl…
$911,694
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Przedstawiamy willę o powierzchni 131,73 m², luksusowy dom położony w sercu Hiszpanii, które…
$220,748
Zostaw prośbę
Willa w Wspólnota Walencka, Hiszpania
Willa
Wspólnota Walencka, Hiszpania
Powierzchnia 677 m²
Luksusowa willa w La Nucia — prawdziwy cud, położony na rozległej działce o powierzchni 32 0…
$5,79M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 5 pokojów w Monforte del Cid, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
4-Pokojowe, Luksusowe Wille z Prywatnym Basenem na Dużej Działce w Aspe Te eleganckie wille …
$535,950
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Finestrat, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
4- oraz 5-Pokojowe Luksusowe Wille z Prywatnym Basenem oraz Widokiem na Morze w Finestrat Si…
$935,152
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
New complex in Finestrat, made up of only 20 luxury properties, all with private pools, and …
$355,180
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Daya Nueva, Hiszpania
Szeregowiec
Daya Nueva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
NOWE NOWOCZESNE MIESZKANIE W DAYA NUEVA Nowe budynki mieszkalne szeregowców w Daya Nueva. No…
$263,774
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Walencja.

wille
dom drewniany w stylu górskim
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Walencja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się