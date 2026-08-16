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Kawalerki na sprzedaż w Adeje, Hiszpania

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15 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Wyprzedaż studio w Torviscas Alto w Laguna Park II. Salon, amerykańska kuchnia, łazienka i t…
$110,797
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Studio na terenie złożonej wioski Island Village, Costa Adeje. Jest w odległości spaceru …
$139,954
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$381,599
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It Is RealtyIt Is Realty
Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Studio w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy na południu Teneryfy, zaledwie 5 spacerem od Pla…
$156,282
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Na sprzedaż znajduje się piękne studio w kompleksie Santa Maria, w okolicy San Eugenio Bajo.…
$185,440
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
W przytulnym kompleksie mieszkalnym Las Barandas, który znajduje się na pierwszym wybrzeżu n…
$145,786
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Na sprzedaż studio o łącznej powierzchni 40 m2. Pokój dzienny, kuchnia amerykańska, mała hal…
$154,533
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Taras, wspólny basen
$291,183
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$472,443
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Taras, parking, wspólny basen
$263,118
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
We are pleased to present to our clients a cosy and bright studio apartment in the sought-af…
$262,406
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Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż studio w San Eugenio Alto w Ocean View. Całkowita powierzchnia wynosi 52 m2. Stu…
$146,952
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Kawalerka w Adeje, Hiszpania
Kawalerka
Adeje, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/5
Nowo wyremontowany przytulny apartament typu studio jest na sprzedaż w kompleksie Island Vil…
$134,978
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Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Oferujemy to piękne studio na sprzedaż w Mareverde Resort w Adeje, w pobliżu plaży Fa ñ abe.…
$144,976
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Kawalerka w Adeje, Hiszpania
Kawalerka
Adeje, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wspaniały apartament typu studio w San Eugenio - FT2209 To wspaniałe studio znajduje się w I…
$118,768
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