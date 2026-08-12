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Kawalerki na sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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12 obiektów total found
Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Meadows jest nowym projektem w La Cala Resort utworzonym przez 26 przestronnych kamienic w p…
$788,130
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Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Nowy projekt w La Cala Resort składający się z przednich kamienic golfowych z panoramicznym …
$738,596
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Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
The Meadows is a new project in La Cala Resort formed by 26 spacious townhouses in front lin…
$749,539
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Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Meadows jest nowym projektem w La Cala Resort utworzonym przez 26 przestronnych kamienic w p…
$788,130
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Kawalerka 3 pokoi w Bel Air, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Bel Air, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ostatni Dom - Exclusive Development in Cancelada, EsteponaNie przegap ostatecznej okazji do …
$512,881
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Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Meadows jest nowym projektem w La Cala Resort utworzonym przez 26 przestronnych kamienic w p…
$788,130
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Kawalerka 3 pokoi w Manilva, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Pomiędzy Esteponą a Sotogrande, w nadchodzącej dzielnicy Vilnius Manilva, leży ten ekskluzyw…
$671,756
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Kawalerka 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
New development ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, in the Sierra de las Nieves, on the slopes of …
$692,190
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Kawalerka 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Nestled in an elevated oasis overlooking Fuengirola. This intimate collection of just 11 pro…
$707,870
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Kawalerka 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
The Meadows is a new project in La Cala Resort formed by 26 spacious townhouses in front lin…
$789,899
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Kawalerka w Mijas, Hiszpania
Kawalerka
Mijas, Hiszpania
Powierzchnia 21 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   140 000 hasta €   270 000. [Habitaciones: 0 - 1] [Baños: …
$137,141
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Kawalerka w Malaga, Hiszpania
Kawalerka
Malaga, Hiszpania
Powierzchnia 37 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   132 770 hasta €   132 770. [Habitaciones: 1 - 1] [Baños: …
$132,119
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Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

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