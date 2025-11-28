Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Baleary
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Baleary, Hiszpania

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Kawalerka 3 pokoi w Esporles, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Esporles, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Es Voltor jest rozwojem utworzonym z 13 dwupoziomowych kamienic zbudowanych w autentycznym s…
$918,305
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Kawalerka 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$721,938
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 3 pokoi w Esporles, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Esporles, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Es Voltor jest rozwojem utworzonym z 13 dwupoziomowych kamienic zbudowanych w autentycznym s…
$918,305
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
AdriastarAdriastar
Kawalerka 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Kawalerka 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$721,938
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 3 pokoi w Esporles, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Esporles, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Es Voltor jest rozwojem utworzonym z 13 dwupoziomowych kamienic zbudowanych w autentycznym s…
$918,305
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 2 pokoi w Capdepera, Hiszpania
Kawalerka 2 pokoi
Capdepera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Oliu to projekt mieszkalny położony w samym sercu Capdepery, uroczego miasta Mallorcan w pół…
$721,938
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English

Parametry nieruchomości w Baleary, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się