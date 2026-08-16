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Kawalerki na sprzedaż w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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Santa Cruz de Tenerife
30
Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
4
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30 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Wyprzedaż studio w Torviscas Alto w Laguna Park II. Salon, amerykańska kuchnia, łazienka i t…
$110,797
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Na sprzedaż studio w kompleksie El Drago na Costa del Silencio, małym nadmorskim miasteczku …
$93,186
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Studio na terenie złożonej wioski Island Village, Costa Adeje. Jest w odległości spaceru …
$139,954
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$381,599
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Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Studio w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy na południu Teneryfy, zaledwie 5 spacerem od Pla…
$156,282
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Na sprzedaż znajduje się piękne studio w kompleksie Santa Maria, w okolicy San Eugenio Bajo.…
$185,440
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
W przytulnym kompleksie mieszkalnym Las Barandas, który znajduje się na pierwszym wybrzeżu n…
$145,786
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 35 m²
W sprzedaży znajduje się studio znajdujące się w rezydencji Chaparal na wybrzeżu Costa del S…
$81,640
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
VYM Canarias Estate Agents are offering a studio flat for sale in the Udalla Park holiday co…
$260,004
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio for sale at Chaparral at Costa del Silencio. The complex is located 2 minutes walk fr…
$102,633
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Taras, wspólny basen
$238,432
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Kawalerka 1 pokój w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Wyprzedaż studio w kompleksie Green Park, dzielnica Golf del Sur z jedną łazienką, amerykańs…
$69,977
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Na sprzedaż studio w Castle Harbor w Los Cristianos. W pełni umeblowane, składa się z salonu…
$162,114
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Na sprzedaż studio o łącznej powierzchni 40 m2. Pokój dzienny, kuchnia amerykańska, mała hal…
$154,533
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Kawalerka 1 pokój w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
W sprzedaży znajduje się studio zlokalizowane w kompleksie Green Park, w strefie Gold del Su…
$89,804
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio na sprzedaż w El Chaparral w Costa del Silencio. Całkowicie odnowiony i umeblowany, g…
$122,460
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Taras, wspólny basen
$291,183
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio na sprzedaż w Chaparral na Costa del Silencio. Salon, kuchnia wyposażona w USA, łazie…
$92,137
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$472,443
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Taras, parking, wspólny basen
$263,118
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
We are pleased to present to our clients a cosy and bright studio apartment in the sought-af…
$262,406
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Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż studio w San Eugenio Alto w Ocean View. Całkowita powierzchnia wynosi 52 m2. Stu…
$146,952
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Ogród, Taras, Wspólny basen
$300,989
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Kawalerka 1 pokój w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Wyprzedaż studio w kompleksie Green Park, w dzielnicy Gold del Sur. Kompleks posiada 3 basen…
$89,804
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Mamy studio w domu El Drago o łącznej powierzchni 40 m2 na sprzedaż. Wnętrze o powierzchni 3…
$74,230
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Kawalerka w Arona, Hiszpania
Kawalerka
Arona, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 1
Cudownie odnowiony apartament typu studio Chaparral Phase III Wspaniale odnowione i umeblowa…
$84,127
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Studio apartament na sprzedaż w kompleksie Frontera Primavera, Costa del Silencio obszar. Ap…
$120,827
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Kawalerka w Adeje, Hiszpania
Kawalerka
Adeje, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/5
Nowo wyremontowany przytulny apartament typu studio jest na sprzedaż w kompleksie Island Vil…
$134,978
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Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Oferujemy to piękne studio na sprzedaż w Mareverde Resort w Adeje, w pobliżu plaży Fa ñ abe.…
$144,976
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Kawalerka w Adeje, Hiszpania
Kawalerka
Adeje, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wspaniały apartament typu studio w San Eugenio - FT2209 To wspaniałe studio znajduje się w I…
$118,768
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Parametry nieruchomości w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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