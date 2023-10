Arona, Hiszpania

od €1,37M

234–464 m² 4

Poddaj się: 2021

Sprzedaż willi widokowych w elitarnym kompleksie Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens ma uprzywilejowaną lokalizację na południu Teneryfy, 5 minut dostępu do życia w „HIGH CLASS”: pola golfowe, wyjścia jachtowe, promenada z niesamowitymi zachodami słońca i restauracjami, najlepsze plaże na wyspie. centra handlowe, parki rozrywki, centra spa i słoneczne dni 365 dni w roku Lokalizacja kompleksu na wysokim terenie i specjalna architektura branży budowlanej inkrustowały wille w taki sposób, że zapewnia wspaniałe panoramiczne widoki na ocean, Wyspa La Homer i kurort na południe od Teneryfy od każdej willi od najbardziej eleganckiego tarasu widokowego. Specjalny niezwykły projekt kamienia i szkła da poczucie przestrzeni, gdy granice między tarasami, krajobrazem, powietrzem, oceanem i wnętrzem domu zostaną usunięte. Siam Gardens to kompleks 24 willi w Las Americas, Caldera del Rey. Zamknięte terytorium, odbiór, usługi. Wille 2 typów: 2 piętra (210-250 m) i 3 piętra (330 m), każda zlokalizowana na osobnej działce o powierzchni 400-5100 m, nie ma przyległych ścian z sąsiadami, każdy prywatny basen Infinity, miejsce do grillowania , 3-4 sypialnie - apartament z osobnymi tarasami i wiele autorytatywnych rozwiązań stylistycznych. Wille na 3. piętrze są dodatkowo wyposażone w windę. Siam Gardens to świetny wybór zarówno dla osób mieszkających w klasie komfortu przemysłu nuklearnego, jak i dla inwestorów. Świadczone są usługi spółki zarządzającej w zakresie wynajmu. Ceny od 1.365.000 € do 1.782.000 €