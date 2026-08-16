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Domy z basenem na sprzedaż w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
San Miguel de Abona
7
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34 obiekty total found
Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Townhouse na sprzedaż w nowo wybudowanym elitarnym kompleksie mieszkalnym PortoNovo w centru…
$635,626
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż trzypiętrowa kamienica położona w El Camison, na granicy miast Los Cristianos i …
$524,829
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż w kamienicach w La Finca, pierwsza faza Aguilas del Teide. Na parterze znajduje …
$305,567
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 545 m²
Nowoczesny narożna willa znajduje się w jednej z najlepszych rezydencji miasta Los Cristiano…
$1,03M
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Bliźniak 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w kompleksie El Cortijo, w samym sercu Playa de Las Amer…
$256,583
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż narożnik trzypiętrowy kamienica o powierzchni 135 m ². Położony w El Camison, na…
$465,348
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Przestronny dom na sprzedaż w kompleksie Terrazas del Galeon w Adeje. Dom składa się z salo…
$290,405
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Bliźniak 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Mieszkanie na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym Colina Blanca w San Eugenio Alto. 1 sypial…
$160,948
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
W sprzedaży znajduje się dwupoziomowy penthouse, który znajduje się w kompleksie Un Posto Al…
$204,100
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Oddzielna willa położona w kompleksie mieszkaniowym Las Mimosas w Torviscas Alto. Na parterz…
$402,369
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
W sprzedaży znajduje się oddzielna willa położona w dzielnicy Valle San Lorenzo, gmina Arona…
$688,109
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Bliźniak 3 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Dwupoziomowy apartament w kompleksie Pueblo Primavera w Golf del Sur. Na niższym piętrze zna…
$290,405
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Willa w El Bebedero, Hiszpania
Willa
El Bebedero, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż znajduje się luksusowa willa z widokiem na ocean i wulkan Teide położony w połud…
$583,143
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Bliźniak 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Bungalow w kompleksie Tegueste, San Eugenio Bajo. Pokój dzienny, 4 sypialnie, 3 łazienki, od…
$513,166
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Willa w okolicy El Galeon, w La Capitana. Willa składa się z: 4 sypialni, 3 łazienek, salonu…
$670,615
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Wspaniały dwupoziomowy kompleks mieszkaniowy „Adeje Paradise”, położony na Playa Paraiso - o…
$303,235
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Na sprzedaż dwupiętrowa willa w dzielnicy Roque del Conde, Costa Adeje. Willa ma basen o pow…
$874,715
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Bliźniak 3 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż znajduje się duplex w malowniczej okolicy Chayofita, w La Finca. Duplex znajduje…
$305,567
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Trzypiętrowa modna willa na sprzedaż w Los Christianos.  Całkowita powierzchnia wynosi 335 m…
$670,615
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Kamienica na sprzedaż w Valle del Sol w okolicy El Madroñal.  Na parterze znajduje się przes…
$348,720
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa położona w elitarnej dzielnicy El Madroñal, Costa Adeje. Willa jest całkow…
$927,198
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż znajduje się willa o powierzchni mieszkalnej 260 m2, taras o powierzchni 400 m2.…
$810,569
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż willa położona w La Caleta, 3 minuty spacerem od oceanu i 10 minut od najlepszej…
$991,344
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Bliźniak 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż znajduje się dwupoziomowy apartament w kompleksie Parque Tropical, Los Cristiano…
$367,380
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
W sprzedaży znajduje się przyległa willa w południowej części Teneryfy, zbudowana w 2008 rok…
$851,389
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 135 m²
W sprzedaży znajduje się piękna willa z ogromnym basenem z podgrzewaną wodą i widokiem na oc…
$1,04M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż nowa nowoczesna willa na południu wyspy Teneryfa, położona w mieście Callao Salv…
$670,615
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Bliźniak 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż znajduje się piękny duplex, który znajduje się w kompleksie Golf Resort, w stref…
$425,695
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Trzypiętrowa kamienica w dzielnicy El Madroñal w kompleksie mieszkaniowym Oasis Fañabe. Obej…
$425,695
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Bliźniak 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Duplex na sprzedaż w Villas Fañabe w Costa Adeje. W pełni odnowiony, składa się z przestronn…
$513,166
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Typy nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife.

wille
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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