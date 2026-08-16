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Bungalow na sprzedaż w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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Adeje
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5 obiektów total found
Bungalow w Adeje, Hiszpania
Bungalow
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż znajduje się bungalow położony w strefie Adeje. Bungalow składa się z: 2 sypialn…
$349,886
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Bungalow w Palm Mar Arona, Hiszpania
Bungalow
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż bungalow o powierzchni 75 m2, położony na działce 300 m2. Położony w Palm Mar, 5…
$559,818
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Bungalow 3 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Przestronny jednopiętrowy bungalow z 2 sypialniami w okolicy San Eugenio Alto, Costa Adeje w…
$350,700
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Bungalow 5 pokojów w Palm Mar Arona, Hiszpania
Bungalow 5 pokojów
Palm Mar Arona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ładny bungalow na sprzedaż w dzielnicy Palm Mar, składający się z dwóch sypialni i dwóch łaz…
$233,576
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Bungalow 4 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Bungalow w kompleksie Las Mimosas w rejonie Torviscas Alto. Dom znajduje się w pobliżu parku…
$421,935
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Parametry nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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