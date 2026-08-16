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Domy nad morzem na sprzedaż w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
San Miguel de Abona
7
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3 obiekty total found
Bungalow 5 pokojów w Palm Mar Arona, Hiszpania
Bungalow 5 pokojów
Palm Mar Arona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ładny bungalow na sprzedaż w dzielnicy Palm Mar, składający się z dwóch sypialni i dwóch łaz…
$233,576
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w Adeje, Caldera del Rey, na sprzedażLuksusowa willa w najlepszej dzielnicy …
$2,87M
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Willa 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
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Typy nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife.

wille
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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