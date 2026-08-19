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Domy na sprzedaż w San Miguel de Abona, Hiszpania

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wille
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7 obiektów total found
Dom 5 pokojów w San Miguel de Abona, Hiszpania
Dom 5 pokojów
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Casa terrera en Las Zocas. Fácil accorso se distribuye en vivienda principal de cinco dormit…
$390,706
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Willa w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Wspaniały willa z własnym basenem i ogrodem. Położony na południowym wybrzeżu Teneryfy w Gol…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w San Miguel de Abona, Hiszpania
Szeregowiec
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Wspólny basen, Balkon
$340,591
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Willa w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż unikalną willę otoczoną ogrodami i na pierwszej lini…
$3,43M
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Bliźniak 3 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Dwupoziomowy apartament w kompleksie Pueblo Primavera w Golf del Sur. Na niższym piętrze zna…
$290,405
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Szeregowiec 4 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Kamienica na sprzedaż w polu golfowym Amaria na południu Teneryfy, kompleks znajduje się na …
$290,423
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Willa 5 pokojów w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Willa na sprzedaż z prywatnym basenem i ogrodem z widokiem na ocean i pole golfowe. Willa zn…
$909,627
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