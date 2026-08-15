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Wille w górach na sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Murcia
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
122
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13 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna, ogromna willa z dużym tarasem, dużym ogrodem i prywatnym basenem, położona bli…
$518,965
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Willa 3 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesne Wolnostojące Wille z 2, 3 Sypialniami i Basenem w Condado de Alhama Murcia Wolnos…
$338,666
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Willa 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Niesamowita willa z prywatnym basenem, słonecznym tarasem na dachu i otwartym planem mieszka…
$372,309
VAT
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Willa 4 pokoi w Murcia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 282 m²
Ekskluzywnie Zaprojektowane Wille z 2, 3, 4 Sypialniami i Wspaniałymi Widokami na Przyrodę w…
$588,268
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Willa 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Niesamowita willa z panoramicznym widokiem, prywatnym basenem do zanurzenia i bujnym dziedzi…
$380,266
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesne Wolnostojące Wille z 2, 3 Sypialniami i Basenem w Condado de Alhama Murcia Wolnos…
$404,593
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna nowoczesna willa z prywatnym basenem, tarasem na dachu, pięknym widokiem na mor…
$498,869
VAT
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Willa 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Niesamowita willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położona tuż przy p…
$368,744
VAT
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Willa 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Wspaniała willa z basenem, rozległym tarasem na dachu i prywatnym parkingiem położona w spok…
$359,708
VAT
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Willa 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Fantastyczna willa z basenem, położona w prestiżowym kurorcie z laguną plażową, kortami do p…
$342,525
VAT
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Willa 4 pokoi w Caravaca de la Cruz, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Caravaca de la Cruz, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Charakterystyczna willa z rustykalnym, tradycyjnym architektonicznym wzorem, prywatnym basen…
$331,069
VAT
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Willa 5 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 447 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa o podwyższonym standardzie z rozszerzonymi przestrzeniami ogrodowymi, prywa…
$883,730
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Fantastyczna willa z prywatnym basenem, tarasem na dachu i otwartym planem mieszkalnym, poło…
$457,081
VAT
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Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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