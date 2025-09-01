  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Fuengirola
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola

Fuengirola, Hiszpania
od
$965,327
;
16
Zostawić wniosek
ID: 27846
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasteczko
    Fuengirola

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Panoramicznym Widokiem, Certyfikatem BREEAM z Dużymi Tarasami w Fuengirola

Projekt ten zlokalizowany jest na terenie gminy Fuengirola. Położona w samym sercu Costa del Sol, tętniąca życiem Fuengirola może poszczycić się pięknymi piaszczystymi plażami, doskonałymi udogodnieniami i tętniącą życiem atmosferą przez cały rok. Fuengirola oferuje szeroką gamę sklepów, restauracji i barów, doskonałe instytucje edukacyjne i placówki służby zdrowia, liczne pola golfowe, sporty wodne i atrakcje kulturalne, takie jak zamek Sohail i Bioparc Fuengirola. Najnowszym trendem na rynku nieruchomości jest rozwój rynku luksusowego, na którym nabywcy poszukują ekskluzywnych nieruchomości z udogodnieniami premium.

Apartamenty na sprzedaż w Fuengirola cieszą się strategiczną lokalizacją, na granicy trzech gmin Fuengirola, Mijas i Benalmadena, z doskonałym dostępem do głównej autostrady A7. Lokalne sklepy, znana restauracja i supermarket znajdują się w odległości spaceru. Inwestycja znajduje się 2,5 km od lokalnych piaszczystych plaż i przystanku lokalnego pociągu, 3,5 km od Benalmadena Pueblo i 8 km od centrum Fuengirola. Znajdują się również 16 km od międzynarodowego lotniska w Maladze i 35 km od Marbelli i Puerto Banus.

Luksusowa inwestycja położona jest na wzniesieniu z widokiem na wybrzeże i Morze Śródziemne. Ekologiczne podejście do budowy i projektowania tego projektu zaowocuje trudnym do uzyskania certyfikatem BREEAM – uznaną na całym świecie metodą oceny i certyfikacji środowiskowej budynków. Jest to prywatne, zamknięte osiedle z wyjątkowymi udogodnieniami: rozległe tereny zielone, odkryte baseny dla dorosłych i dzieci, strefa wellness, miejsce na piknik i grill, ogród z targiem rolnym, biznes i centrum konferencyjne oraz sauna. Ponadto właściciele otrzymają platynową kartę, która umożliwi mieszkańcom dostęp do wybranych ekskluzywnych ofert i korzyści w siedzibie makrospołeczności – 5* Hilton Sports Club and Spa Hotel.

Ta inwestycja to arcydzieło nowoczesnego życia, łączące w sobie efektywność energetyczną, najwyższej klasy wykończenia, spektakularne widoki na morze i przestronne tarasy. Oferuje harmonijne połączenie luksusu i zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu jest idealnym miejscem dla tych, którzy cenią styl i odpowiedzialne życie. Te luksusowe apartamenty będą wyposażone w klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, 2 miejsca parkingowe ze stacją ładowania do pojazdów elektrycznych, komórkę lokatorską, wyposażenie kuchni włoskiej marki, aplikację do usług concierge oraz system automatyki domowej.


AGP-00909

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Torrevieja, Hiszpania
od
$271,510
Zespół mieszkaniowy RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
od
$312,832
Apartamentowiec Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Maladze w Hiszpanii
Malaga, Hiszpania
od
$286,066
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Hiszpania
od
$414,384
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$226,028
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$965,327
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$547,411
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Luksusowe Ekologiczne Apartamenty w Projekcie Viva Altea Beach, Alicante Luksusowe apartamenty zlokalizowane są w Altea, malowniczym mieście na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, znanej z piękna krajobrazu i atrakcji kulturalnych. Leży ono w prowincji Alicante, w regionie Walencji. Altea słynie z…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$1,53M
Rok realizacji 2028
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sc…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$289,598
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje