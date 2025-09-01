Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Malowniczym Widokiem w Butikowym Kompleksie w Mijas

Ekskluzywne Apartamenty Zapewniające Komfort, Elegancję i Całoroczne Życie na Świeżym Powietrzu w Mijas Golf, Costa del Sol

Mijas Golf to prestiżowa i dobrze ugruntowana dzielnica mieszkaniowa na Costa del Sol, znana z dwóch renomowanych 18-dołkowych pól golfowych: Los Lagos i Los Olivos. Otoczona bujnym krajobrazem i falującymi torami wodnymi, oferuje spokojne, a jednocześnie ekskluzywne środowisko, zaledwie kilka minut od plaż Fuengiroli i La Cala de Mijas. Dzięki łatwemu dostępowi do sklepów, restauracji i międzynarodowych szkół, Mijas Golf łączy spokój życia przy polu golfowym z wygodą pobliskich nadmorskich miasteczek, co czyni go ulubionym miejscem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Położone bezpośrednio na pierwszej linii prestiżowego pola golfowego La Cala oferującego trzy 18-dołkowe mistrzowskie pola to nowoczesne osiedle ucieleśnia współczesny śródziemnomorski styl. 48 apartamentów zaprojektowano z przestronnymi otwartymi przestrzeniami i przyjaznymi strefami wspólnymi, oferując komfort i elegancję prawdziwego domu na Costa del Sol. Położona zaledwie 7 km dalej, piękna plaża La Cala de Mijas kusi złotym piaskiem, żywą atmosferą i doskonałą ofertą gastronomiczną. Niezależnie od tego, czy pociąga Cię sport, wypoczynek czy kultura, wszystko jest w zasięgu ręki. Około 35 km od inwestycji znajduje się lotnisko w Maladze, zapewniające łatwy dostęp zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych podróżnych. Sama La Cala de Mijas pozostaje jednym z najbardziej pożądanych miejsc na Costa del Sol, oferując zrelaksowany styl życia, bogate dziedzictwo kulturowe i pełną gamę ekskluzywnych udogodnień, czyniąc ją idealnym miejscem do zamieszkania.

Apartamenty na sprzedaż w Mijas znajdują się w dobrze zaprojektowanym kompleksie. Tutaj mieszkańcy mogą w pełni cieszyć się śródziemnomorskim stylem życia, relaksować się, podziwiać malownicze otoczenie i każdego dnia żyć w harmonii z przyrodą. Wykonane z najlepszych materiałów i wykończeń, każde mieszkanie emanuje nowoczesną, wyrafinowaną atmosferą. Charakterystyczną cechą jest płynne połączenie przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie luksusowe wnętrza otwierają się na rozległe tarasy, oferując całoroczne korzystanie z łagodnego klimatu i zapierających dech w piersiach widoków. Inwestycję tworzą cztery budynki skierowane na wschód, obejmujące mieszankę apartamentów z dwiema i trzema sypialniami. Codzienna troska o zdrowie i wypoczynek jest tutaj bezproblemowa. Dobrze wyposażona siłownia z inspirującymi widokami wspiera zdrowy styl życia i została zaprojektowana zarówno do ćwiczeń wewnątrz, jak i na zewnątrz. Po treningu mieszkańcy mogą zrelaksować się w spa, które obejmuje saunę i strefę z hydromasażem, lub wypocząć w towarzyskim gastrobarze. Dla osób pracujących zdalnie lub potrzebujących profesjonalnej przestrzeni, dostępne jest również centrum biznesowe, wszystko w komfortowych warunkach osiedla. Do dyspozycji są dwa różne baseny: elegancki basen infinity otoczony bujną roślinnością i solarium z widokiem na morze oraz basen w stylu plażowym otoczony naturą, idealny do relaksu w słońcu. Położone w największym kurorcie golfowym Europy, La Cala Golf, to wyjątkowe miejsce oferuje trzy mistrzowskie pola golfowe, renomowaną akademię golfa i spektakularne widoki w każdym kierunku. Poza polem golfowym, w okolicy znajdują się korty tenisowe i do padla, szlaki przyrodnicze, parki oraz dostęp do Morza Śródziemnego.

Tarasy wychodzą na pole golfowe, góry i morze zapraszając mieszkańców do życia w harmonii z otoczeniem. Budź się każdego dnia z inspirującym widokiem: zadbane tory wodne u Twoich stóp, góry na horyzoncie i migoczące morze w oddali. Dzięki wyjątkowemu położeniu tuż przy polu golfowym, każdy budynek oferuje niezrównane wrażenia panoramiczne. Wybierz rezydencję, która pasuje do Twojego stylu życia i ciesz się życiem w otoczeniu natury. Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, te domy są odpowiednie dla rodzin, par lub osób poszukujących drugiego domu albo stylowej przestrzeni do życia i pracy. Wnętrza charakteryzują się otwartym układem, najwyższej jakości materiałami i kuchniami płynnie połączonymi z jasnymi salonami. Duże, podwójnie oszklone okna otwierają się na rozległe tarasy, tworząc płynne przejście między wnętrzem a przestrzenią zewnętrzną dzięki jednolitej podłodze na całej powierzchni. Komfort spotyka elegancję dzięki takim funkcjom jak ogrzewanie podłogowe i przemyślane detale w każdym zakątku. Z każdego tarasu roztaczają się niezwykłe widoki zielone fairwaye, tętniące życiem krajobrazy i spokojny błękit nieba i morza. Wybrane penthouse'y i mieszkania na parterze oferują możliwość posiadania prywatnego basenu, a dostępne kuchnie zewnętrzne umożliwiają pełne korzystanie z godnego pozazdroszczenia klimatu Costa del Sol. Rezydencje oferują przestronne sypialnie, dopracowane łazienki i elastyczne przestrzenie mieszkalne, wszystkie zaprojektowane z myślą o współczesnej elegancji. Sypialnie pełnią rolę spokojnych azylów, wypełnionych naturalnym światłem. Zarówno dla komfortu, jak i zrównoważonego rozwoju, domy zaprojektowano z myślą o efektywności energetycznej z wstępnie zainstalowanymi systemami automatyki domowej, klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i oknami z izolacją termiczną.

AGP-00991