Kompleks turystyczny Nowe Domy Szeregowe z Panoramicznym Widokiem w Torreblanca, Fuengirola

Fuengirola, Hiszpania
od
$542,702
;
14
ID: 27799
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Miasteczko
    Fuengirola

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowe Domy Szeregowe w Popularnej Okolicy Mieszkalnej Fuengirola, Costa del Sol

Ten nowy projekt znajduje się w dobrze znanej okolicy Fuengirola, w Maladze. To tętniące życiem nadmorskie miasto w sercu Costa del Sol na południu Hiszpanii. Znane ze swoich piaszczystych plaż, tętniącej życiem promenady i przyjaznej atmosfery, jest popularnym celem podróży zarówno turystów, jak i mieszkańców.

Projekt znajduje się w pięknej dzielnicy mieszkaniowej Fuengirola o nazwie Torreblanca. Domy na sprzedaż w Fuengirola, Malaga, znajdują się zaledwie 2 km od piaszczystych plaż i 5 km od centrum miasta, gdzie można znaleźć codzienne udogodnienia, takie jak sklepy, restauracje, apteki itd. Międzynarodowe lotnisko w Maladze oddalone jest o 20 km. Słynne miasto Marbella znajduje się tylko 36 km od tego projektu.

Jest to inwestycja składająca się z 19 nowoczesnych domów szeregowych o różnych orientacjach. Do dyspozycji mieszkańców jest zadbany ogród wspólny oraz basen na świeżym powietrzu z przestrzenią do opalania. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się przestronnym solarium na dachu z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze. Każdy dom będzie posiadał prywatne zewnętrzne miejsce parkingowe.

Trzypiętrowe domy szeregowe oferują jasne wnętrza z otwartym planem i wysokiej jakości wykończeniem. Na parterze znajduje się przestronny salon i kuchnia, które łączą się z pięknym prywatnym ogrodem. Na pierwszym piętrze znajdują się 3 przestronne sypialnie z wbudowanymi szafami, z których jedna ma własną łazienkę. Każdy dom zostanie dostarczony z kuchnią wyposażoną w kuchenkę, piekarnik, okap, zlew i baterię.


AGP-00945

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

