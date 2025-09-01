Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí

Domy Blisko Morza i Centrum Miasta w Sant Martí, Barcelona

Położony w modnej dzielnicy Poblenou, projekt otoczony jest najlepszymi uczelniami, przestrzeniami coworkingowymi, szkołami artystycznymi, restauracjami i firmami technologicznymi. Inwestycja w pobliżu Parc Central del Poblenou, największej w mieście strefy zielonej dla pieszych, oferuje rzadkie połączenie spokoju i dobrej komunikacji. Okolica charakteryzuje się ulicami wyłącznie dla pieszych, kreatywnymi przestrzeniami publicznymi oraz równowagą między odrestaurowanymi budynkami zabytkowymi a nowoczesnym designem miejskim.

Domy na sprzedaż w Sant Martí w Barcelonie znajdują się 300 metrów od Parc Central, 500 metrów od stacji tramwajowej, 900 metrów od stacji metra, 1,2 km od centrum handlowego Glòries i 1,8 km od plaży.

Inwestycja oferuje prywatne tarasy lub balkony, otwarte kuchnie, łazienki en-suite oraz podwójne wysokości sufitów. Mieszkańcy będą mogli korzystać z windy, wspólnego tarasu na dachu, parkingu dla rowerów oraz zagospodarowanych terenów wspólnych.

BCN-00026