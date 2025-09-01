  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Barcelona
  4. Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí

Kompleks turystyczny Stylowe Domy w Dzielnicy Innowacji Sant Martí

Barcelona, Hiszpania
$1,21M
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Katalonia
  • Okolica
    Barcelones
  • Miasto
    Barcelona
  • Metro
    Bac de Roda (~ 1000 m)
  • Metro
    Poblenou (~ 600 m)
  • Metro
    Selva de Mar (~ 600 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Domy Blisko Morza i Centrum Miasta w Sant Martí, Barcelona

Położony w modnej dzielnicy Poblenou, projekt otoczony jest najlepszymi uczelniami, przestrzeniami coworkingowymi, szkołami artystycznymi, restauracjami i firmami technologicznymi. Inwestycja w pobliżu Parc Central del Poblenou, największej w mieście strefy zielonej dla pieszych, oferuje rzadkie połączenie spokoju i dobrej komunikacji. Okolica charakteryzuje się ulicami wyłącznie dla pieszych, kreatywnymi przestrzeniami publicznymi oraz równowagą między odrestaurowanymi budynkami zabytkowymi a nowoczesnym designem miejskim.

Domy na sprzedaż w Sant Martí w Barcelonie znajdują się 300 metrów od Parc Central, 500 metrów od stacji tramwajowej, 900 metrów od stacji metra, 1,2 km od centrum handlowego Glòries i 1,8 km od plaży.

Inwestycja oferuje prywatne tarasy lub balkony, otwarte kuchnie, łazienki en-suite oraz podwójne wysokości sufitów. Mieszkańcy będą mogli korzystać z windy, wspólnego tarasu na dachu, parkingu dla rowerów oraz zagospodarowanych terenów wspólnych.


BCN-00026

Lokalizacja na mapie

Barcelona, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
