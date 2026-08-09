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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Torrox, Hiszpania

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mieszkania
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52 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Torrox, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Jest to ekskluzywny kompleks 58 apartamentów i penthouses na Costa del Sol, położony w prest…
$580,475
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Bungalow w Torrox, Hiszpania
Bungalow
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Jest to ekskluzywny kompleks 58 apartamentów i penthouses na Costa del Sol, położony w prest…
$620,829
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Mieszkanie 4 pokoi w Torrox, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowoczesne Apartamenty Zaledwie Kilka Kroków od Plaży w Los Llanos, Torrox Los Llanos to pos…
$486,145
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Los Llanos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 147 m²
Jest to ekskluzywny kompleks 12 kamienic w Torrox Costa, zaledwie kilka metrów od plaży. Każ…
$498,620
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Gotowy do Zamieszkania Dom Szeregowy z 2 Sypialniami i Dużym Tarasem w Torrox, Málaga Położo…
$227,661
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom szeregowy z panoramicznym widokiem na morze, pięknym tarasem…
$403,932
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Llanos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w El Morca, Torrox Costa, oferuje 112 luksusowych ap…
$415,959
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Llanos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w El Morca, Torrox Costa, oferuje 112 luksusowych ap…
$354,139
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Mieszkanie 2 pokoi w Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 195 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny na Costa del Sol oferuje 1, 2 i 3 pokojowe apartamenty z…
$579,005
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
3-pokojowe mieszkanie na parterze w San Roque. 3 łóżko · 2 wanna · 175 m ² zbudowany. Przeds…
$739,472
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Dom 4 pokoi w Torrox, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 435 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w San Roque. 4 łóżko · 6 wanna · 435 m ² zbudowany. Przeds…
$3,07M
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Mieszkanie 3 pokoi w Los Llanos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w El Morca, Torrox Costa, oferuje 112 luksusowych ap…
$496,976
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
3-pokojowe mieszkanie na parterze w San Roque. 3 łóżko · 2 wanna · 116 m ² zbudowany. Przeds…
$761,738
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Mieszkanie 2 pokoi w Los Llanos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w El Morca, Torrox Costa, oferuje 112 luksusowych ap…
$421,867
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Nowoczesne Apartamenty Zaledwie Kilka Kroków od Plaży w Los Llanos, Torrox Los Llanos to pos…
$381,402
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Mieszkanie 3 pokoi w Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 272 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny na Costa del Sol oferuje 1, 2 i 3 pokojowe apartamenty z…
$716,475
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Ekskluzywne Domy Szeregowe z Tarasami i Widokiem na Morze w Torrox Costa Torrox Costa słynie…
$401,676
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w San Roque. 3 łóżko · 3 wanna · 198 m ² zbudowa…
$692,294
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Bliźniak 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3
Nowoczesne Apartamenty Zaledwie Kilka Kroków od Plaży w Los Llanos, Torrox Los Llanos to pos…
$579,428
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Mieszkanie 4 pokoi w Torrox, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Nowoczesne Apartamenty Zaledwie Kilka Kroków od Plaży w Los Llanos, Torrox Los Llanos to pos…
$485,935
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Bungalow w Los Llanos, Hiszpania
Bungalow
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w El Morca, Torrox Costa, oferuje 112 luksusowych ap…
$415,524
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Dom 5 pokojów w Torrox, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w San Roque. 5 łóżko · 4 wanna · 480 m ² zbudowany. Przeds…
$784,978
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Mieszkanie 3 pokoi w Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny na Costa del Sol oferuje 1, 2 i 3 pokojowe apartamenty z…
$495,112
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Mieszkanie 4 pokoi w Los Llanos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 146 m²
Położony w uroczym mieście Torrox, ta ekskluzywna kolekcja 7 kamienic oferuje wyjątkową okaz…
$530,403
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Trzypokojowe dwupoziomowe na sprzedaż w San Roque. 3 łóżko · 2 wanna · 184 m ² zbudowany. Pr…
$510,805
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Penthouse 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3
Nowoczesne Apartamenty Zaledwie Kilka Kroków od Plaży w Los Llanos, Torrox Los Llanos to pos…
$400,521
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Dom 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Trzypokojowy dom na sprzedaż w San Roque. 3 łóżko · 3 wanna · 280 m ² zbudowany. Przedstawio…
$836,173
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Bungalow w Los Llanos, Hiszpania
Bungalow
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w El Morca, Torrox Costa, oferuje 112 luksusowych ap…
$370,666
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Penthouse 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Jasne Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Torrox Costa Málaga Torrox cieszy się…
$344,055
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Bungalow w Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Bungalow
Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 137 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny na Costa del Sol oferuje 1, 2 i 3 pokojowe apartamenty z…
$370,470
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