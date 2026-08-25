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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Torremolinos, Hiszpania

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mieszkania
133
domy
27
160 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Montemar. 2 łóżko · 2 wanna · 103 m ² zbudowany. Przeds…
$484 480
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Dom 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 550 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Playamar. 4 łóżko · 3 wanna · 550 m ² zbudowany. Przedst…
$1,81M
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Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Los Alamos. 3 łóżko · 2 wanna · 124 m ² zbudowany. Przed…
$852 217
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Santa Clara. 3 łóżko · 2 wanna · 185 m ² zbudo…
$1,99M
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania w Torremolinos z Widokiem na Morze z Dużych Tarasów Torremolinos to tętniące życi…
$809 591
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Dom 6 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 485 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Playamar. 6 łóżko · 5 wanna · 485 m ² zbudowany. Przedst…
$1,71M
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Dom 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w La Colina. 3 łóżko · 3 wanna · 198 m ² zbudowany. Przedst…
$1,59M
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Mieszkanie 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Mieszkania z Widokiem na Morze w Torremolinos, Hiszpania Torremolinos, położone na C…
$756 036
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 136 m²
Opis terenu: W jednym z najbardziej popularnych obszarów Torremolinos powstaje ekskluzywny p…
$907 675
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Mieszkanie 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Los Alamos. 2 łóżko · 1 kąpiel · 127 m ² zbudowany. Prze…
$817 970
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Nowe, Energooszczędne Mieszkania z Pięknymi Widokami na Morze w Torremolinos Ta nowa inwesty…
$640 603
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Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Opis terenu: W samym sercu popularnego Torremolinos zbudowany jest ekskluzywny kompleks mies…
$617 676
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Dom 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Trzypokojowy dom na sprzedaż w Santa Clara. 3 łóżko · 3 wanna · 177 m ² zbudowany. Przedstaw…
$1,31M
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Mieszkanie 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Dwupokojowy apartament na sprzedaż w Montemar. 2 łóżko · 2 wanna · 90 m ² zbudowany. Przedst…
$605 230
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Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Ten ekskluzywny kompleks w Maladze ponownie myśli o stylu życia Costa del Sol, łącząc nowocz…
$658 846
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Mieszkanie 4 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Penthouse z 4 sypialniami na sprzedaż w Santa Clara. 4 łóżko · 4 wanna · 213 m ² zbudowany. …
$2,96M
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Mieszkanie 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 5
Fantastyczne mieszkanie na parterze z dużym prywatnym tarasem, wellness spa i światowej klas…
$628 017
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Ten innowacyjny kompleks składa się z czterech nakładających się budynków strategicznie zori…
$1,60M
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Dom 5 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 244 m²
5-pokojowe kamienice na sprzedaż w Santa Clara. 5 łóżko · 5 wanna · 244 m ² zbudowany. Przed…
$1,71M
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Bungalow w Torremolinos, Hiszpania
Bungalow
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 178 m²
Domy w stylu współczesnym otoczone naturą i spokojem Jest to luksusowy kompleks mieszkalny n…
$758 787
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Penthouse 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$848 200
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Dom 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w La Colina. 3 łóżko · 3 wanna · 149 m ² zbudowany. Przedst…
$576 896
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$739 309
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Mieszkanie 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$472 241
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Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy apartament na parterze przy plaży z prywatnym ogrodem, dużym tarasem, spa i piękny…
$880 781
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Eleganckie Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Torremolinos Torremolinos to …
$761 087
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Dom 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Trzypokojowy dom na sprzedaż w Montemar. 3 łóżko · 3 wanna · 153 m ² zbudowany. Przedstawion…
$750 849
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w pięknym mieście Torremolinos, ten kompleks mieszkalny oferuje wyjątkową okazję, a…
$1,55M
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Penthouse z 4 sypialniami na sprzedaż w Los Alamos. 4 łóżko · 3 wanna · 147 m ² zbudowany. P…
$1,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1
Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Torremolinos, Costa del Sol Położone w sercu…
$568 337
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