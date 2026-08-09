Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Velez Malaga
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Velez Malaga, Hiszpania

;
mieszkania
40
domy
10
50 obiektów total found
Penthouse 2 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 5
Wyjątkowy penthouse z przestronnym tarasem, dostępem do basenu i pięknymi ogrodami, położony…
$302,768
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Torre del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Położony w uroczym mieście Torre del Mar, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 28 domów prz…
$828,245
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Torre del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Położony w uroczym mieście Torre del Mar, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 28 domów prz…
$592,186
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Torre del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Położony w uroczym mieście Torre del Mar, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 28 domów prz…
$410,101
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Położony w uroczym mieście Veles Malaga, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 31 nieruchomo…
$297,790
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Stylowe Apartamenty z Tarasami Blisko Plaży w Vélez-Málaga Torre del Mar to jedna z najbardz…
$482,426
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferuje nową koncepcję życia w Veles Malaga, zaprojekto…
$297,790
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 2
Duże, mieszkanie na środkowym piętrze z basenem wspólnym, tarasem i widokiem na morze w pobl…
$380,003
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
W wyłącznym obszarze El Limonar w Veles Malaga, nowy kompleks mieszkalny 30 podwójnych willi…
$465,942
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Almayate Bajo, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Almayate Bajo, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Almayate. 2 łóżko · 1 wanna · 60 m ² zbudowany. Prz…
$409,554
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Stylowe Apartamenty z Tarasami Blisko Plaży w Vélez-Málaga Torre del Mar to jedna z najbardz…
$561,262
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 2
Niesamowite mieszkanie z prywatnym tarasem, dostępem do basenu i placu zabaw dla dzieci, poł…
$336,797
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 2/3
Niesamowity apartament z prywatnym tarasem, dostępem do basenu i placu zabaw dla dzieci, poł…
$339,813
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Elegancki dom szeregowy z widokiem na morze z rzędami, ekskluzywnymi wykończeniami i prywatn…
$448,460
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Stylowe Apartamenty z Tarasami Blisko Plaży w Vélez-Málaga Torre del Mar to jedna z najbardz…
$331,815
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Torre del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Położony w uroczym mieście Torre del Mar, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 28 domów prz…
$556,049
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Elegancka, przestronna willa z przestronnym otwartym planem mieszkalnym, prywatnym ogrodem i…
$458,528
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Torre del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Położony w uroczym mieście Veles Malaga, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji mieszka…
$312,796
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Torre del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torre del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy kompleks mieszkalny znajduje się w Torre del Mar, zaledwie 800 metrów od plaży. Składa …
$349,631
Zostaw prośbę
Bungalow w Torre del Mar, Hiszpania
Bungalow
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Położony w uroczym mieście Veles Malaga, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji mieszka…
$328,782
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/5
Luksusowe widne apartamenty w Torre del Mar, Vélez-Málaga Mieszkania znajdują się w kompleks…
$503,254
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/5
Luksusowe widne apartamenty w Torre del Mar, Vélez-Málaga Mieszkania znajdują się w kompleks…
$497,483
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Torre del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny w Torre del Mar jest idealnym miejscem, którego szukaliś…
$314,686
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/4
Mieszkania w Vélez-Málaga niedaleko plaży Położona w południowej części Costa del Sol, Vélez…
$421,938
Zostaw prośbę
Bungalow w Torre del Mar, Hiszpania
Bungalow
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w uroczym mieście Torre del Mar, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 28 domów prz…
$484,940
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2
Olśniewające mieszkanie z zadaszonym tarasem, basenem i udogodnieniami dla rodzin, idealnie …
$291,173
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Torre del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Położony w uroczym mieście Torre del Mar, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 28 domów prz…
$306,002
Zostaw prośbę
Bungalow w Torre del Mar, Hiszpania
Bungalow
Torre del Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Ten nowy kompleks mieszkalny w Velez Malaga jest wyjątkową okazją dla osób szukających nowoc…
$306,533
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Stylowe Apartamenty z Tarasami Blisko Plaży w Vélez-Málaga Torre del Mar to jedna z najbardz…
$625,977
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Elegancka, przestronna willa z przestronnym otwartym planem mieszkalnym, prywatnym ogrodem i…
$519,672
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Udać się