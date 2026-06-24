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Domy nad jeziorem na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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Calp
169
Javea
87
Denia
47
2 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 750 m²
Ta willa to projekt zadziwiających kształtów, przestrzeni zewnętrznych zaprojektowanych w ha…
$2,30M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 850 m²
Odkrywamy tę willę jako willę o nowoczesnej architekturze, z otwartymi przestrzeniami, dużo …
$2,72M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Typy nieruchomości w la Marina Alta.

wille
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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