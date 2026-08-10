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Bungalow na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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Calp
11
Javea
5
Denia
5
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24 obiekty total found
Bungalow w Denia, Hiszpania
Bungalow
Denia, Hiszpania
Sypialnie 3
$462,602
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
NAJLEPSZY ROZWÓJ APARTAMENTÓW BUNGALOWYCH W CALPE Piękne apartamenty na piętrze bungalow 1-2…
$313,012
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Bungalow w Javea, Hiszpania
Bungalow
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Twój nowy dom kilka minut od plaży składa się z 4 faz, pierwsze dwa są już w budowie, a w su…
$554,228
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Bungalow w el Verger, Hiszpania
Bungalow
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
W jednym z najbardziej spokojnych i przyjemnych obszarów El Vergel, zaledwie 200 metrów od m…
$353,669
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Bungalow w Denia, Hiszpania
Bungalow
Denia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony jest na pierwszej linii brzegowej i oferuje 100…
$426,555
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Bungalow w Javea, Hiszpania
Bungalow
Javea, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
$447,255
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Bungalow w Denia, Hiszpania
Bungalow
Denia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 188 m²
Strefy zewnętrzneBudynek znajduje się w El Vergel, otoczony pięknym widokiem panoramicznym i…
$422,500
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
NAJLEPSZY ROZWÓJ APARTAMENTÓW BUNGALOWYCH W CALPE Piękne apartamenty na piętrze bungalow 1-2…
$313,012
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
NAJLEPSZY ROZWÓJ APARTAMENTÓW BUNGALOWYCH W CALPE Piękne bungalowy z 1 sypialnią, 1 łazienka…
$205,370
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
GLOBALNE APARTAMENTY BUNGALOWE W KAPITALE Nice górne apartamenty bungalow z 2 sypialniami, 1…
$272,982
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Bungalow 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1
Przedstawiamy kompleks bungalow położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Calpe, który ofer…
$231,168
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Ten jednopokojowy apartament na parterze Aparthotel Galetamar, położony zaledwie kilka krokó…
$146,701
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
NAJLEPSZY ROZWÓJ APARTAMENTÓW BUNGALOWYCH W CALPE Piękne bungalowy z 1 sypialnią, 1 łazienka…
$205,370
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Bungalow w Javea, Hiszpania
Bungalow
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Twój nowy dom kilka minut od plaży składa się z 4 faz, pierwsze dwa są już w budowie, a w su…
$477,068
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Bungalow w el Verger, Hiszpania
Bungalow
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
W jednym z najbardziej spokojnych i przyjemnych obszarów El Vergel, zaledwie 200 metrów od m…
$530,504
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Bungalow w Javea, Hiszpania
Bungalow
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
$570,924
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Bungalow w Javea, Hiszpania
Bungalow
Javea, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Piękny dom o powierzchni 360 m2, położony na 3 piętrach, w tym niezależny apartament. Obiekt…
$1,47M
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Bungalow w Denia, Hiszpania
Bungalow
Denia, Hiszpania
Sypialnie 3
$558,727
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
GLOBALNE APARTAMENTY BUNGALOWE W KAPITALE Nice górne apartamenty bungalow z 2 sypialniami, 1…
$272,982
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Bungalow w Denia, Hiszpania
Bungalow
Denia, Hiszpania
Sypialnie 2
$378,492
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 206 m²
$551,277
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Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
$378,037
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Bungalow 3 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dom parterowy w Benitachell ID 7545
$473,604
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Bungalow 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom parterowy w Calpe ID F0807
$371,454
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Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

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