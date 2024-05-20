  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru

Poznań, Polska
od
$116,483
VAT
27.10.2025
$116,483
19.05.2024
$109,412
;
9
ID: 19761
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo wielkopolskie
  • Miasto
    Poznań

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Lokalizacja na mapie

Poznań, Polska
Edukacja
Opieka zdrowotna

Wiadomości dla programistów

20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wszystkie wiadomości
