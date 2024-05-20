Kompleks mieszkalny Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania

🌿 Nowa inwestycja – mieszkania przy parku | Grunwald, Poznań

Nowoczesna inwestycja w sercu Poznania – tu miejskie życie spotyka się z naturą.

Bezpośrednie sąsiedztwo nowego, 12-hektarowego parku i 18 pomników przyrody tworzy wyjątkowy klimat.

Podwyższony standard: mieszkania od razu wymalowane na biało, tynkowane ściany i sufity, pełna instalacja elektryczna z białym montażem, balkony bez mostków termicznych, wentylacja higrosterowalna, światłowód, okna z roletami i pakietem antysmogowym.

Ekologiczne rozwiązania: fotowoltaika, odzysk wody deszczowej, oświetlenie LED z czujnikami ruchu.

Miejsca postojowe: zewnętrzne (25 000 PLN) lub w hali garażowej (45 000 PLN)

Lokalizacja: Grunwald – tuż przy parku, blisko centrum, komunikacji miejskiej, szkół i galerii Panorama.

Jasne i przestronne mieszkania z ogródkami lub dużymi balkonami.

Zamieszkaj w miejscu, które łączy komfort, naturę i nowoczesność.

Zadzwoń i poznaj szczegóły oferty!