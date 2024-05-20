  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Poznań
  4. Kompleks mieszkalny Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania

Kompleks mieszkalny Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania

Poznań, Polska
od
$113,194
VAT
;
10
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32748
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo wielkopolskie
  • Miasto
    Poznań

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

🌿 Nowa inwestycja – mieszkania przy parku | Grunwald, Poznań

Nowoczesna inwestycja w sercu Poznania – tu miejskie życie spotyka się z naturą.
Bezpośrednie sąsiedztwo nowego, 12-hektarowego parku i 18 pomników przyrody tworzy wyjątkowy klimat.

Podwyższony standard: mieszkania od razu wymalowane na biało, tynkowane ściany i sufity, pełna instalacja elektryczna z białym montażem, balkony bez mostków termicznych, wentylacja higrosterowalna, światłowód, okna z roletami i pakietem antysmogowym.

Ekologiczne rozwiązania: fotowoltaika, odzysk wody deszczowej, oświetlenie LED z czujnikami ruchu.
Miejsca postojowe: zewnętrzne (25 000 PLN) lub w hali garażowej (45 000 PLN) 

Lokalizacja: Grunwald – tuż przy parku, blisko centrum, komunikacji miejskiej, szkół i galerii Panorama.
Jasne i przestronne mieszkania z ogródkami lub dużymi balkonami.

Zamieszkaj w miejscu, które łączy komfort, naturę i nowoczesność.
Zadzwoń i poznaj szczegóły oferty!

Lokalizacja na mapie

Poznań, Polska
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

Wiadomości dla programistów

20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wszystkie wiadomości
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznań, Polska
od
$127,721
VAT
Zespół mieszkaniowy Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Polska
od
$198,073
Dzielnica mieszkaniowa Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Warszawa, Polska
od
$163,702
Zespół mieszkaniowy Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Polska
od
$59,585
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznań, Polska
od
$118,950
VAT
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Nowoczesna inwestycja położona w sercu Poznania
Poznań, Polska
od
$113,194
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Zespół mieszkaniowy Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Poznań, Polska
od
$116,866
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Przedstawiamy ekskluzywny projekt premium w samym centrum Poznania, łączący w sobie wysoką jakość wykonania, zielone otoczenie i eleganckie wnętrza. To świetna okazja dla osób poszukujących luksusowego miejsca do życia, a także dla inwestorów zainteresowanych stabilną inwestycją. Prestiżowa …
Agencja
Etalon Estate Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Zespół mieszkaniowy Poznań Chwaliszewo, nowe mieszkania w centrum Poznania
Poznań, Polska
od
$124,706
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Elegancki, kaskadowy budynek o nowoczesnej architekturze pomieści jedynie 118 mieszkań, co zapewni kameralność, komfort i wyjątkowy klimat miejsca. W ofercie znajdują się zarówno 25-metrowe studia, jak i przestronne apartamenty do 120 m² z tarasami na najwyższych kondygnacjach i imponującym…
Agencja
Etalon Estate Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Zespół mieszkaniowy Hawelańska (Poznań) - Nowy etap inwestycji
Poznań, Polska
od
$106,891
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Nowy etap jednej z najbardziej popularnych inwestycji w Poznaniu! Projekt obejmuje ponad 125 zróżnicowanych mieszkań – od 1 do 5 pokoi, o powierzchniach od 28,73 m² do 76,23 m². Dla mieszkań na parterze zaprojektowano prywatne ogródki o powierzchni od 15,35 m² do 77,05 m², tworzące idealną…
Agencja
Etalon Estate Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Polska
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
23.09.2025
Ceny mieszkań w Polsce w II kwartale 2025 r. — Analityka
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
25.06.2025
Купить квартиру в новостройке Варшавы: цены, районы, условия покупки
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
07.04.2025
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
14.03.2025
Kup mieszkanie w Polsce za kwotę do 100 000 euro. Misja (nie)możliwa? Recenzja
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
04.10.2024
Paradoksy rynku mieszkaniowego w Polsce: co będzie się działo w 2024 roku
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
08.07.2024
W których dzielnicach Warszawy najdrożej kupić mieszkanie. Aktualne statystyki
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
04.06.2024
Dlaczego opuściliśmy USA po 7 miesiącach życia – osobiste doświadczenia
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
20.05.2024
Czy w Polsce są jeszcze tanie nieruchomości? Przegląd aktualnych cen i oprocentowania kredytów hipotecznych w wywiadzie z ekspertem
Wyświetlić wszystkie publikacje