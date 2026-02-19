  1. Realting.com
  2. Deweloperzy
  3. BudinvestNord

BudinvestNord

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo, Polska.
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2024
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O deweloperze

BUDINVEST NORD  to spółka deweloperska z siedzibą w Białymstoku (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Polska), zarejestrowana w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Numer rejestrowy KRS: 0001103204, NIP: 5423484752, REGON: 528507227. Spółka została zarejestrowana 30 kwietnia 2024 r.

Firma rozwija się w kierunku niewielkich osiedli mieszkaniowych i projektów rekreacyjnych, w tym inwestycji Hygge Forest i Hygge Marina, które łączą nowoczesną architekturę, bliskość natury oraz komfort codziennego życia. Naszym głównym celem jest tworzenie przejrzystego i wiarygodnego produktu dla rodzin, inwestorów oraz klientów z Polski, Białorusi i innych krajów Europy — do życia, wypoczynku oraz dochodowych inwestycji w nieruchomości o jasno określonej wartości. Oferujemy domy i mieszkania z dostępem do własnej działki lub terenów zielonych, często w cenie klasycznych mieszkań, tak aby klienci otrzymywali wyższy poziom jakości życia.

Stawiamy na wysoką jakość wykonania, przejrzystość na wszystkich etapach transakcji oraz długoterminową odpowiedzialność wobec nabywcy. Jesteśmy otwarci na współpracę z agencjami nieruchomości i partnerami, którzy podzielają podejście „budujemy jak dla siebie” i koncentrują się na długoterminowej wartości dla klienta

Usługi

BUDINVEST NORD oferuje pełen zakres usług związanych z zakupem i obsługą nieruchomości w projektach Hygge Forest i Hygge Marina. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, inwestorami oraz agencjami nieruchomości.

  1. Dla kupujących i rodzin

  • Dobór domu lub mieszkania w naszych inwestycjach z uwzględnieniem celu zakupu: stałe zamieszkanie, dom letniskowy, „second home”, relokacja.

  • Pełna obsługa procesu zakupu: od pierwszej konsultacji i rezerwacji, aż po podpisanie aktu notarialnego i przekazanie kluczy.

  • Doradztwo w zakresie wykończenia, układu funkcjonalnego oraz wykorzystania działki/terenu w celu maksymalnego komfortu życia.

  1. Dla inwestorów

  • Dobór nieruchomości pod konkretne cele inwestycyjne (dochód, ochrona kapitału, dywersyfikacja między Polską a Europą).

  • Wyliczenie potencjalnej stopy zwrotu i scenariuszy wykorzystania nieruchomości (najem, odsprzedaż, rodzinny „drugi dom”).

  • Wsparcie na każdym etapie: od wyboru nieruchomości do finalizacji transakcji i przejęcia własności.

  1. Dla agencji nieruchomości i partnerów

  • Udostępnianie pełnych informacji i materiałów o projektach Hygge Forest i Hygge Marina (rzuty, standardy, warunki współpracy).

  • Współpraca w oparciu o przejrzysty model partnerski ze stałymi prowizjami wypłacanymi przez dewelopera i jednolitymi standardami poprzez platformę Realting.

  • Wsparcie w pracy z klientami: szybki kontakt, odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji, pomoc w organizacji prezentacji i transakcji.

Dodatkowo dbamy o to, aby proces zakupu był maksymalnie przejrzysty i przewidywalny: jasne warunki, czytelne terminy oraz otwarta komunikacja na każdym etapie.

Moi partnerzy
1 agent
Nasi agenci w Polska
Ilya Yermalkevich
Ilya Yermalkevich
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się