BUDINVEST NORD to spółka deweloperska z siedzibą w Białymstoku (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Polska), zarejestrowana w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Numer rejestrowy KRS: 0001103204, NIP: 5423484752, REGON: 528507227. Spółka została zarejestrowana 30 kwietnia 2024 r.
Firma rozwija się w kierunku niewielkich osiedli mieszkaniowych i projektów rekreacyjnych, w tym inwestycji Hygge Forest i Hygge Marina, które łączą nowoczesną architekturę, bliskość natury oraz komfort codziennego życia. Naszym głównym celem jest tworzenie przejrzystego i wiarygodnego produktu dla rodzin, inwestorów oraz klientów z Polski, Białorusi i innych krajów Europy — do życia, wypoczynku oraz dochodowych inwestycji w nieruchomości o jasno określonej wartości. Oferujemy domy i mieszkania z dostępem do własnej działki lub terenów zielonych, często w cenie klasycznych mieszkań, tak aby klienci otrzymywali wyższy poziom jakości życia.
Stawiamy na wysoką jakość wykonania, przejrzystość na wszystkich etapach transakcji oraz długoterminową odpowiedzialność wobec nabywcy. Jesteśmy otwarci na współpracę z agencjami nieruchomości i partnerami, którzy podzielają podejście „budujemy jak dla siebie” i koncentrują się na długoterminowej wartości dla klienta
BUDINVEST NORD oferuje pełen zakres usług związanych z zakupem i obsługą nieruchomości w projektach Hygge Forest i Hygge Marina. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, inwestorami oraz agencjami nieruchomości.
Dla kupujących i rodzin
Dobór domu lub mieszkania w naszych inwestycjach z uwzględnieniem celu zakupu: stałe zamieszkanie, dom letniskowy, „second home”, relokacja.
Pełna obsługa procesu zakupu: od pierwszej konsultacji i rezerwacji, aż po podpisanie aktu notarialnego i przekazanie kluczy.
Doradztwo w zakresie wykończenia, układu funkcjonalnego oraz wykorzystania działki/terenu w celu maksymalnego komfortu życia.
Dla inwestorów
Dobór nieruchomości pod konkretne cele inwestycyjne (dochód, ochrona kapitału, dywersyfikacja między Polską a Europą).
Wyliczenie potencjalnej stopy zwrotu i scenariuszy wykorzystania nieruchomości (najem, odsprzedaż, rodzinny „drugi dom”).
Wsparcie na każdym etapie: od wyboru nieruchomości do finalizacji transakcji i przejęcia własności.
Dla agencji nieruchomości i partnerów
Udostępnianie pełnych informacji i materiałów o projektach Hygge Forest i Hygge Marina (rzuty, standardy, warunki współpracy).
Współpraca w oparciu o przejrzysty model partnerski ze stałymi prowizjami wypłacanymi przez dewelopera i jednolitymi standardami poprzez platformę Realting.
Wsparcie w pracy z klientami: szybki kontakt, odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji, pomoc w organizacji prezentacji i transakcji.
Dodatkowo dbamy o to, aby proces zakupu był maksymalnie przejrzysty i przewidywalny: jasne warunki, czytelne terminy oraz otwarta komunikacja na każdym etapie.