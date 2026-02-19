O deweloperze

BUDINVEST NORD to spółka deweloperska z siedzibą w Białymstoku (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Polska), zarejestrowana w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Numer rejestrowy KRS: 0001103204, NIP: 5423484752, REGON: 528507227. Spółka została zarejestrowana 30 kwietnia 2024 r.

Firma rozwija się w kierunku niewielkich osiedli mieszkaniowych i projektów rekreacyjnych, w tym inwestycji Hygge Forest i Hygge Marina, które łączą nowoczesną architekturę, bliskość natury oraz komfort codziennego życia. Naszym głównym celem jest tworzenie przejrzystego i wiarygodnego produktu dla rodzin, inwestorów oraz klientów z Polski, Białorusi i innych krajów Europy — do życia, wypoczynku oraz dochodowych inwestycji w nieruchomości o jasno określonej wartości. Oferujemy domy i mieszkania z dostępem do własnej działki lub terenów zielonych, często w cenie klasycznych mieszkań, tak aby klienci otrzymywali wyższy poziom jakości życia.

Stawiamy na wysoką jakość wykonania, przejrzystość na wszystkich etapach transakcji oraz długoterminową odpowiedzialność wobec nabywcy. Jesteśmy otwarci na współpracę z agencjami nieruchomości i partnerami, którzy podzielają podejście „budujemy jak dla siebie” i koncentrują się na długoterminowej wartości dla klienta