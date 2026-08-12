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Domy nad morzem na sprzedaż w Polska

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7 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Wiazowna, Polska
Dom 5 pokojów
Wiazowna, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dom 155 m² w Wiązownie, zaledwie 5 km od Warszawy. Przestronny, funkcjonalny i g…
$437,157
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Agencja
Mazur Estate
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Dom 8 pokojów w Mierzynek, Polska
Dom 8 pokojów
Mierzynek, Polska
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom położony w ostatniej linii zabudowy, graniczącej bezpośrednio w pierwszej linii z Lasem …
$3,84M
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Agencja
Mazur Estate
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Dom 5 pokojów w Mierzynek, Polska
Dom 5 pokojów
Mierzynek, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Na sprzedaż segment środkowy - Białołęka, ul. Brzeziny. Nowoczesny, funkcjonalny segment śro…
$527,238
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Agencja
Mazur Estate
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Warszawa, Polska
Dom 4 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż domy w nowoczesnej inwestycji osiedla Miłosna w Majdanie. Domy o powierzchni 99…
$264,679
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Agencja
Mazur Estate
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Dom 9 pokojów w Konstancin-Jeziorna, Polska
Dom 9 pokojów
Konstancin-Jeziorna, Polska
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Liczba kondygnacji 2
Osiedla Gaia Park – miejsce, w którym natura wyznacza rytm. Konstancin-Jeziorna to raj dla …
$1,07M
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Agencja
Mazur Estate
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Dom 4 pokoi w Mysiadło, Polska
Dom 4 pokoi
Mysiadło, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy inspirowane światłem, harmonią i naturą Zielone Mysiadło to nowoczesne osiedle domów j…
$344,427
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Agencja
Mazur Estate
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Dom 8 pokojów w Mierzynek, Polska
Dom 8 pokojów
Mierzynek, Polska
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 758 m²
Liczba kondygnacji 2
NOWOCZESNA WILLA W SERCU STAREGO MOKOTOWA Przestronna willa | Unikalna przestrzeń | Ekskluz…
$4,21M
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Agencja
Mazur Estate
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Typy nieruchomości w Polska.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Polska

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na jezioro
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