Szumski&Co

Polska

Termin odbioru: od 3 miesięcy

od $1,085

Polska oferuje ogromne możliwości przedsiębiorcom i inwestorom. Jeśli chcesz zalegalizować swój pobyt poprzez założenie firmy, przeprowadzimy Cię przez proces uzyskania zezwolenia na pobyt (Karta Pobytu) — Twój klucz do sukcesu w europejskim środowisku biznesowym. Nasze kroki do sukcesu: ✅ Rejestracja firmy: Pomagamy w rejestracji Twojej firmy, niezależnie od tego, czy jest to spółka z o.o. (LLC) lub innej formy prawnej. ✅ Przygotowywanie dokume